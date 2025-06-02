Зеленский предупредил о новом массированном ударе: что готовит РФ после 500 дронов за ночь

Президент призвал украинцев не игнорировать тревоги из-за роста масштабов атак РФ.

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Президент сообщил о подготовке ударов "Калибрами" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, УНИАН

О главном:

Украинская разведка получила данные о массированной атаке России

Зеленский призвал не игнорировать тревоги

Украинская разведка заранее получила информацию о подготовке Россией очередной массированной атаки. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

"Еще до начала осуществления этой операции у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей - не игнорировать воздушных тревог", - заявил он. видео дня

По словам главы государства, только за одну ночь Россия применила почти 500 дронов, преимущественно ударного типа. Президент подчеркнул, что еженедельно количество вражеских аппаратов растет, а также подтвердил подготовку запуска ракет "Калибр" с морских носителей.

"Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны нам, доступны Украине, доступны украинцам", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что Украина не стремилась к войне и неоднократно пыталась ее остановить, в частности через дипломатию. В частности, еще 11 марта на столе оставалось предложение США о полном и безусловном прекращении огня, однако именно Россия отказалась от мира.

"Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе - американское предложение полного, безусловного прекращения огня. Именно россияне пожелали продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир требует остановить убийства", - сказал Президент.

ракета Калибр / Инфографика: Главред

По его мнению, вернуть Россию к реальности может лишь последовательное международное давление.

"И действительно нужно давление - давление на Россию, которое должно вернуть ее к реальности. Давление санкций. Давление наших сил. Давление дипломатии. Все должно работать вместе", - резюмировал Зеленский.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня войска РФ нанесли ракетный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, сообщили в командовании Сухопутных войск Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость сохранения каждой жизни. По словам президента, после возвращения министра обороны Рустема Умерова с переговоров в Стамбуле состоится совещание с участием руководства оборонного сектора, в частности Михаила Драпатого, Андрея Гнатова и Александра Сырского.

Той же ночью, 1 июня, начиная с 19:30 31 мая, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив всего 479 воздушных средств поражения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В результате атаки зафиксировано попадание по 18 объектам в разных регионах страны.

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