Что происходит на Сумщине: глава ОГА заявил о напряженной ситуации

Читайте в материале:
- Где именно продолжаются активные бои на Сумщине
- Почему власти настаивают на эвакуации жителей
- Какие меры принимаются для противодействия врагу в регионе
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об обострении ситуации в регионе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Оперативная ситуация в регионе по состоянию на вечер 29 мая остается сложной, однако находится под контролем. На отдельных участках границы продолжаются активные боевые действия, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник ведет операции малыми группами, пытаясь проникнуть в приграничные села и закрепиться там.
"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам", - сообщил глава ОГА.
Он также отметил, что поддерживает постоянную связь с военными, силовыми структурами, спасателями и местными общинами и обещает оперативно информировать о ситуации с безопасностью и возможных угрозах.
"Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение", - добавил Григоров.
Руководитель ОВА обратился к жителям приграничных территорий с призывом не медлить с эвакуацией:
"Это непростое решение, но жизнь - высшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой".
Кроме того, он посоветовал не поддаваться вражеской пропаганде, сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Ситуация в Сумской области - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.
Кроме того, в последнее время российские военные начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области. Об этом hromadske сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Напомним, ранее сообщалось о том, какую территорию контролирует РФ на Сумщине. Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.
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Что такое ОВА?
Областная военная администрация (ОВА) - местная военная администрация, временный местный орган государственной исполнительной власти, входящий в систему органов исполнительной власти Украины, образованный Президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. В связи с этим соответствующие государственные администрации и главы таких администраций получили статус соответствующих военных администраций и начальников таких военных администраций, сообщает wikipedia.
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