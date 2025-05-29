Что происходит на Сумщине: глава ОГА заявил о напряженной ситуации

Глава области призывает жителей приграничья не медлить с эвакуацией ради безопасности.

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Россия ведет операции малыми группами на приграничье Сумщины / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот карты deepstatemap.live

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Почему власти настаивают на эвакуации жителей

Какие меры принимаются для противодействия врагу в регионе

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об обострении ситуации в регионе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Оперативная ситуация в регионе по состоянию на вечер 29 мая остается сложной, однако находится под контролем. На отдельных участках границы продолжаются активные боевые действия, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник ведет операции малыми группами, пытаясь проникнуть в приграничные села и закрепиться там.

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"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам", - сообщил глава ОГА.

Он также отметил, что поддерживает постоянную связь с военными, силовыми структурами, спасателями и местными общинами и обещает оперативно информировать о ситуации с безопасностью и возможных угрозах.

"Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение", - добавил Григоров.

Руководитель ОВА обратился к жителям приграничных территорий с призывом не медлить с эвакуацией:

"Это непростое решение, но жизнь - высшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой".

Кроме того, он посоветовал не поддаваться вражеской пропаганде, сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Ситуация в Сумской области - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Кроме того, в последнее время российские военные начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области. Об этом hromadske сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, какую территорию контролирует РФ на Сумщине. Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.

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Что такое ОВА? Областная военная администрация (ОВА) - местная военная администрация, временный местный орган государственной исполнительной власти, входящий в систему органов исполнительной власти Украины, образованный Президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. В связи с этим соответствующие государственные администрации и главы таких администраций получили статус соответствующих военных администраций и начальников таких военных администраций, сообщает wikipedia.

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