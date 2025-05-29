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"Ситуация сдвинется с мертвой точки": у Трампа заинтриговали заявлением о переговорах

Руслана Заклинская
29 мая 2025, 23:02
178
Президент США выступает за прекращение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".
'Ситуация сдвинется с мертвой точки': у Трампа заинтриговали заявлением о переговорах
Белый дом ждет прорыва от переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы пресс-секретаря Белого дома:

  • США надеются, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся прямые переговоры между Украиной и РФ
  • Трамп верит, что эта встреча поможет сдвинуть процесс завершения войны с мертвой точки
  • Пока не решено, будут ли США участвовать в переговорах

США надеются, что Украина прибудет на следующей неделе в Стамбул на прямые переговоры с Россией. Дональд Трамп верит, что встреча сдвинет с мертвой точки вопрос завершения войны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала ранее озвученный тезис о том, что Дональд Трамп якобы сможет "примерно за две недели" определить, действительно ли лидер РФ Владимир Путин хочет мира. В ответ на это она подтвердила, что сейчас Вашингтон ожидает прямого диалога между сторонами.

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"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле, и мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - отметила Левитт.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, президент Трамп считает, что войну в Украине следует завершить "за столом переговоров, а не на поле боя".

"Надеемся, на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки", - добавила Левитт.

В то же время пока не принято решение об участии США во втором раунде переговоров Украины с Россией в Турции. Левитт сообщила, что официальное сообщение об этом будет сделано, если президент примет соответствующее решение.

"Мы дадим вам знать, если президент планирует прислать своего представителя", - заявила пресс-секретарь.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и "меморандум" РФ - что известно

Как ранее сообщал Главред, 28 мая Россия предложила Украине провести второй раунд прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на этой встрече в Турции.

В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона уже передала России свой вариант документа о прекращении огня. По словам министра, теперь у Москвы есть до четырех дней, чтобы предоставить официальный ответ.

Умеров напомнил, что после первой встречи 16 мая в Турции, международное сообщество ожидало от России предоставления своего "меморандума", однако Кремль затягивал с его передачей. Только после усиленного дипломатического давления со стороны США, стран Европы и лично президента Зеленского, в Москве заявили, что документ якобы уже готов, однако на момент заявления так и не передали его Украине.

Кроме этого, корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что объявление Россией даты и места второго раунда переговоров с Украиной выглядит как тактический маневр, а не реальный шаг к завершению войны. По его словам, такая "мирная инициатива" - попытка ответить на критику Дональда Трампа и создать положительное впечатление для Запада.

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Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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