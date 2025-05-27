У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

Подоляк призвал США действовать решительно, в частности усилить ПВО и ввести эмбарго.

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Подоляк очертил два сценария развития войны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Кратко:

Путин игнорирует инициативы Трампа по прекращению войны

Россия усилила ракетно-дронные атаки на украинские города

Лавров подтвердил нежелание РФ признавать суверенитет Украины

Российский президент Владимир Путин не реагирует на инициативы бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении войны, однако у американской стороны еще есть возможности для влияния на позицию Кремля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешние действия России свидетельствуют о том, что Путин выбрал путь информационного давления, пытаясь повлиять на репутацию Дональда Трампа:

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"Очевидно, что субъект Путин сделал ставку на циничные удары по личной репутации Президента Трампа, рассчитывая на его готовность к "диалогу с русским"".

Подоляк также прокомментировал последние массированные атаки на украинские города:

"Жестокие ракетно-пушечные удары по Украине в последние дни являются нагло демонстративными: "Смотрите, что я могу!""".

Отдельное внимание советник обратил на недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова:

"Выступление Лаврова о нежелании РФ позволить Украине суверенность перечеркивает все американские инициативы. Кремль разжигает войну, проверяя Белый дом на готовность отвечать за слова".

Подоляк считает, что у США есть два пути дальнейших действий. Один из них - активное усиление поддержки Украины:

"Подкрепить действиями свои слова о "безумии" Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения, усилить украинскую ПВО".

Другой сценарий, по его словам, - это фактический отказ от дальнейших усилий в вопросе завершения войны:

"Развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так".

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной серии массированных ракетно-дронных ударов России по Украине президент США Дональд Трамп, вероятно, начал осознавать, что российский лидер Владимир Путин манипулирует им. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Недавно спецпредставителя президента США Кит Келлог отреагировал на массированные удары России по Украине и в частности по Киеву и назвал их позорными. Он заявил, что убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума. Как только Дональд Трамп получит соответствующий документ от Москвы, то встреча лидеров может состояться в Женеве (Швейцария). Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

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