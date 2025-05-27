У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

Кратко:
- Путин игнорирует инициативы Трампа по прекращению войны
- Россия усилила ракетно-дронные атаки на украинские города
- Лавров подтвердил нежелание РФ признавать суверенитет Украины
Российский президент Владимир Путин не реагирует на инициативы бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении войны, однако у американской стороны еще есть возможности для влияния на позицию Кремля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешние действия России свидетельствуют о том, что Путин выбрал путь информационного давления, пытаясь повлиять на репутацию Дональда Трампа:
"Очевидно, что субъект Путин сделал ставку на циничные удары по личной репутации Президента Трампа, рассчитывая на его готовность к "диалогу с русским"".
Подоляк также прокомментировал последние массированные атаки на украинские города:
"Жестокие ракетно-пушечные удары по Украине в последние дни являются нагло демонстративными: "Смотрите, что я могу!""".
Отдельное внимание советник обратил на недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова:
"Выступление Лаврова о нежелании РФ позволить Украине суверенность перечеркивает все американские инициативы. Кремль разжигает войну, проверяя Белый дом на готовность отвечать за слова".
Подоляк считает, что у США есть два пути дальнейших действий. Один из них - активное усиление поддержки Украины:
"Подкрепить действиями свои слова о "безумии" Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения, усилить украинскую ПВО".
Другой сценарий, по его словам, - это фактический отказ от дальнейших усилий в вопросе завершения войны:
"Развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так".
Война в Украине - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной серии массированных ракетно-дронных ударов России по Украине президент США Дональд Трамп, вероятно, начал осознавать, что российский лидер Владимир Путин манипулирует им. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Недавно спецпредставителя президента США Кит Келлог отреагировал на массированные удары России по Украине и в частности по Киеву и назвал их позорными. Он заявил, что убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума. Как только Дональд Трамп получит соответствующий документ от Москвы, то встреча лидеров может состояться в Женеве (Швейцария). Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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