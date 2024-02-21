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Более 70% украинцев за переговоры с Россией, но есть нюанс - КМИС

Андрей Ганчук
21 февраля 2024, 17:32
Около 73% респондентов считают, что готовы терпеть войну со страной-оккупантом столько, сколько потребуется, говорится в исследовании социологов КМИС.
Украина, Россия
Украинцы за диалог с РФ, но об уступках речи не идет - КМИС / Коллаж УНИАН

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Как сообщает LIGA.net, согласно данным опроса КМИС, который проводился в период с 5 по 10 февраля, украинцы готовы к переговорам с Москвой. В 2022 году подобную готовность демонстрировали 59% опрошенных, а в феврале 2024 года – 72% респондентов согласились с тем, что нужно завершать войну дипломатией.

"Правда, надо обратить внимание, что в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках", - уточнили специалисты.

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Открыты к диалогу с РФ 68% респондентов в центре, 73% на юге, 82% на востоке и 74% на западе Украины.

При этом в декабре 2023 года 73% украинцев респондентов отметили, что готовы терпеть боевые действия столько, сколько будет нужно.

Опросы в Украине и России по войне

Опрос социологов Russian Field показал, что в России все больше хотят переговоров с Украиной. Согласно исследованию, 39% поддерживают продолжения развязанной Кремлем полномасштабной войны.

Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров", говорится в одном из опросов Левада-Центра. Поддержка боевых действий против Украины составила 74%. Около 36% россиян "одобряют" оккупацию украинских территорий.

Согласно опросу КМИС, больше половины украинцев готовы бороться с Россией даже без помощи Запада. В частности, 58% украинцев считают, что нужно продолжать противостоять оккупантам, даже если западная поддержка существенно сократится.

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КМИС социологический опрос война России и Украины мирные переговоры с Россией
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