В стране-агрессоре России впервые доля сторонников переговоров с Украиной превысила долю адептов продолжения войны. В частности, 48% среди тех, кого удалось опросить, выступили за диалог с Киевом. Около 18% не поддержали бы переговорный процесс, направленный на завершение боевых действий. Половина опрошенных ожидает ухудшения материального положения своего общества уже в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании Russian Field.
Согласно данным опроса социологов, который проводился среди 1611 человек по телефону в период с 21 по 29 октября, 48% из всех опрошенных выступают за переговоры с Украиной. Около 18% респондентов против диалога. Продолжение войны поддерживают 39%.
Также указывается, что 74% респондентов поддержали бы подписание Путиным мирного соглашения уже завтра.
Около половины опрошенных считают, что их окружение поддерживает развязанную против Украины войну. Четверть полагают, что война для РФ "неуспешная".
"58% респондентов не поддержали бы проведение второй волны мобилизации. Доля тех, кто поддержит вторую волну мобилизации, несколько возрастает при условии, если об этом решении объявит Владимир Путин", - отмечают социологи.
Также в исследовании подчеркивается, что около половины опрошенных ожидают ухудшения материального положения российского общества уже в ближайшее время.
Путин "просит переговоров" у Украины
15 сентября директор России Владимир Путин заклянчил у Украины "переговоры".
В рамках встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он, дескать, пожаловался, что Киев не хочет вести переговоры с Москвой на условиях Кремля.
Через месяц Путин снова "попросил переговоров" у Украины. В частности, он выступил за реализацию переговорного процесса на базе так называемого мирного плана Китая, который не предполагает ответственности для Москвы за агрессию против украинского государства и вывода войск с территорий Украины.
Позже Путин разразился тирадой сочинений и абсурда. Он выдумал "сигналы Киева о переговорах" и намекнул на "диалог". Путин помечтал о том, что украинские власти якобы будут вести переговоры с Кремлем.
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