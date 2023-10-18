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В России испугались ракет ATACMS: Путин разразился тирадой сочинений и абсурда

Андрей Ганчук
18 октября 2023, 13:53 обновлено 18 октября, 13:59
Директор Кремля Владимир Путин назвал "ошибкой" поставки Штатами Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдумал "стремление Киева к переговорам".
ATACMS, Путин
Путин неуверенно сказал, что оккупанты, мол, будут отражать атаки ракетами ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скриншот YouTube

Глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине, дескать, очередная "ошибка" Штатов. Пропагандисты уже испугались ударов по территории РФ, а Путин неуверенно сказал, что оккупанты, мол, смогут отражать такие атаки. При этом Путин также выдумал некое "стремление Украины к переговорам".

В ходе пресс-конференции в Пекине российский директор сделал ряд странных заявлений о войне России против Украины.

"Мы сможем отражать эти атаки"

Один из пропагандистов задал Путину вопрос о том, что возможности ракет ATACMS позволяют наносить удары "в том числе, и вглубь территории России". Путин сказал, что оккупанты, мол, будут такие удары отражать.

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"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки", - неуверенно сказал Путин.

Также он считает "ошибкой" поставки ATACMS Украине.

"Поставка ракет ATACMS – это очередная ошибка США . Сразу по нескольким причинам. Если бы они не поставляли оружие, они могли бы сказать: "Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали". Но они это сделали, а результата не будет. Это продлевает агонию Украины", - утверждает Путин.

Кремлевский глава также сочинил, что ракеты, мол, ничего не изменят на поле боя.

"Самое главное – использование ракет ATACMS кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения", - добавил Путин.

Что сказал Путин об ATACMS:

путин
Путин сделал странное заявление об ATACMS / Скриншот Главред

Путин вновь просит переговоров

Кроме того, Путин придумал некие "сигналы от Украины" о якобы переговорах. Теперь он просит, чтобы Киев, мол, отменил запрет на диалог с агрессором Москвой и сел с ней за стол переговоров.

"Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры… Это трансформация в правильном направлении, за это хвалю, но этого недостаточно", - нафантазировал Путин.

Отметим, никаких сигналов о переговорах с Россией на условиях Москвы, чего и добивается Кремль, от Киева не было.

Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

Путин также сказал, что Воздушно-космические силы российских оккупантов самолетами и ракетами Кинжал собрались "патрулировать" нейтральную зону воздушного пространства над Черным морем.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем", - заявил Путин.

Также он добавил, что вражеские МиГ-31 должны быть оснащены "Кинжалами" с дальностью более 1000 км.

Украина получила ATACMS и применяет их на поле боя

ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам, сообщили журналисты BBC. Согласно их данным, украинские войска нанесли удары по российским оккупантам в Бердянске Запорожской области и в Луганске. Они также предположили, что захватчики не были готовы к такому событию.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на поле боя. По словам гаранта, ракеты, которые передали Киеву США, уже показали, на что способны. Зеленский поблагодарил Штаты.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сказал, что Киеву дали ракеты дальностью 160 км. В Вашингтоне считают, что передача ракет расширит боевые возможности ВСУ в борьбе с оккупантами РФ.

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