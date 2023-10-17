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Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

Алексей Тесля
17 октября 2023, 17:22 обновлено 17 октября, 17:28
Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.
ВСУ, ATACMS
ВСУ могли впервые применить ATACMS. пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

Вооруженные силы Украины, отражая российскую военную агрессию, могли впервые применить дальнобойные американские баллистические ракеты семейства ATACMS.

О такой вероятности говорится в материале ВВС, где анализируются удары по аэродромам российских оккупантов в Бердянске Запорожской области и в Луганске.

Отмечается, что расстояние до городов от линии фронта составляет около 100 км. При этом на такое расстояние Украина могла ударить модернизированными зенитными ракетами комплекса С-200 или баллистической ракетой "Точка У".

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При налете на аэродромы имеет смысл использовать кассетные или осколочные боевые части. Кассетными оснащены ATACMS и "Точка У", фугасно-осколочными - С-200 и "Точка У", пишут журналисты.

Вместе с тем они поясняют, что ATACMS можно почти наверняка определить по ее характерной траектории и совершению маневров. А также по характеру осколков или поражающих элементов. В этом смысле РФ хорошо знакома с особенностями ракет советского производства.

Баллистические ракеты довольно трудно перехватить, хотя современные российские комплексы ПВО способны на это. Вероятно, войска РФ были не готовы к такому удару. Теперь ПВО на таких объектах может быть усилена, добавили авторы материала.

Подробности поставок ATACMS Украине

В свою очередь влиятельная The Wall Street Journal прямо пишет о том, что ВСУ впервые применили ракеты ATACMS, атакуя российские военные цели.

В материале отмечается, что Украине на днях тайно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям на оккупированных территориях.

Издание подчеркивает, что это стало первым случаем, когда это оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Анонимные источники WSJ утверждают, что в последние дни Украине тайно передали небольшое количество ракет, которые должны усилить способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа контрнаступления.

Добавим, что если подтвердиться версия об ударе ВСУ ракетами ATACMS, то можно говорить о том, что дата могла быть выбрана не случайно. Ведь атака по оккупационным частям РФ в Украине была произведена как раз в день визита диктатора Владимира Путина в Китай и накануне его личной встречи с Си Цзиньпином.

Передача ракет ATACMS ВСУ

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал вопрос передачи ракет ATACMS Украине. Соединенные Штаты Америки выполнили все, что недавно просил президент Украины Владимир Зеленский, говорит президент США Джо Байден.

Напомним, ранее в Пентагоне прокомментировали вопрос передачи ATACMS Украине. У Ллойда Остина спросили о перспективах поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые, по данным СМИ, Байден якобы уже одобрил. Однако министр обороны США дал знать, что ATACMS в ближайшем пакете помощи ждать не следует.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

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новости США война России и Украины ракетный удар ATACMS
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