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"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

Анна Ярославская
20 сентября 2023, 10:23 обновлено 20 сентября, 10:27
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Украине нужны дальнобойные ракеты. Если они не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя.
Ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Джо Байден
Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках дальнобойных ATACMS. По его словам, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

Глава государства в интервью американскому изданию CNN напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США. Американский лидер Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

По словам Зеленского, для Украины "будет потерей", если это оружие не будет предоставлено. По его мнению, это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Он также подтвердил необходимость большего количества систем противовоздушной обороны, в частности, американской системы ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Ракеты ATACMS для Украины

В Белом доме еще не приняли решение, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS. Дискуссии на эту тему продолжаются. Об этом 18 сентября сообщил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах по поводу поставок ATACMS и Taurus Украине. По словам дипломата, переговоры продолжаются, и Киеву удалось продвинуться в рамках диалога со странами-партнерами.

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