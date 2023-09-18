"Я просто предам их": Зеленский ответил, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"

Обмен территорий на "мир" стал бы предательством памяти тех, кто погиб, защищая Украину и ее независимость.

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Владимир Зеленский ответил, будет ли Киев отдавать территории в обмен на "мир" / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, согласится ли официальный Киев отдать стране-агрессору России захваченные ею земли в обмен на "мир". Такой вопрос ему задал ведущий программы 60 Minutes на американском канале CBS.

У Зеленского спросили: "Можете ли вы отдать какую-то часть территории Украины ради мира?"

"Нет! Нет. Это наша территория", – ответил президент.

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Ведущий не останавливался: "Вам нужна вся [территория]? Включая Крым?"

Зеленский напомнил ему, что неделю назад награждал очередные 24 семьи погибших военнослужащих.

"И я награждал [в тот день] Героев Украины. А гибнут не только Герои Украины. Разные. Все герои для меня. <...> Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали: "Да ладно, забирайте". <...> Все, что я могу им дать – это победа", - сказал президент.

"Если я завтра скажу: "Забирайте все – Донбасс, забирайте Крым, все, что было [после 24-го]" – я предам все эти семьи. Я просто их предам", – добавил Зеленский.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинским военным важно продвигаться вперед хотя бы на небольшие расстояния и не давать передышки российскому диктатору Владимиру Путину.

Мирные переговоры России и Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что хозяин Кремля Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании, поэтому мир не должен реагировать на подобные заявления из Москвы. Подоляк считает, что нынешняя Россия не способна договариваться, поэтому мир не должен дать себя обмануть.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с российским диктатором Путиным.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал он.

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