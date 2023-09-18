Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы не должны давать Путину передышки"

Прогресс в контрнаступлении медленный, но украинские военные продолжают движение вперед.

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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не должны давать Путину передышки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинским военным важно продвигаться вперед хотя бы на небольшие расстояния и не давать передышки российскому диктатору Владимиру Путину. Так глава государства прокомментировал медленный прогресс во время контрнаступления ВСУ в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS.

"Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки", - сказал Зеленский.

Президент признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но, по его словам, войска продолжают движение вперед. Сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тысяч снарядов в день. Война с использованием беспилотников также замедлила прогресс.

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"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - сказал Зеленский.

Комментируя вопрос ведущего о том, зачем российская оккупационная армия выбирает для ударов гражданские цели, Зеленский сказал, что Путин хочет сломать украинцев.

"И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого - сломать (нас). Этому человеку (Путину - ред.), который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком", - считает глава государства.

Недавние заявления Зеленского о войне в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что даже несмотря на желаемую победу для Украины это не будет "счастливым финалом". Такое мнение глава государства озвучил журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.

" Мы все хотим добиться успеха и счастливого финала. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый финал. Надо это признать", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией.

"Я должен быть готов (к длительной войне, - ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал президент в интервью The Economist.

Также Зеленский жестко высказался о диалоге с российским диктатором Путиным.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал он.

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