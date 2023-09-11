"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

Некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с РФ, но "это плохой момент".

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Владимир Зеленский категорически отвергает идею компромисса с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства эмоционально готов к длительной войне.

По словам Зеленского, некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с РФ, но "это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое".

"Я должен быть готов (к длительной войне, - ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал президент в интервью The Economist.

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Зеленский считает, что победа в войне не придет "завтра или послезавтра", но это не какая-то фантастическая мечта.

Украинский президент категорически отвергает идею компромисса с Путиным. Война будет продолжаться "до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории", говорит он. Зеленский убежден, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

По его словам, те, кто решает разговаривать с человеком в Кремле, "обманывают себя", так же, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать за его вторжением в Чехословакию.

Глава государства также отметил, что хорошо осознает риски для своей страны, если Запад начнет прекращать экономическую поддержку.

Издание напоминает, что некоторые из западных союзников, включая США, проводят выборы в следующем году. Сохранить поддержку будет сложно, особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте.

Зеленский подчеркнул, что если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается, ведь Трамп "никогда" не поддержит Путина.

"Сильные американцы так не делают", - сказал президент Украины.

Сворачивание помощи Украине со стороны союзников только затянет войну, убежден Зеленский. И это создаст риски для Запада в его собственном дворе. По его словам, невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросили. Украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол".

Переговоры Украины и России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся. Блинкен отметил, что сейчас нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. По словам Волкера, Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, он сделал свою политическую ставку на это.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.

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