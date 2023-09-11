УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

Анна Ярославская
11 сентября 2023, 07:02 обновлено 11 сентября, 07:06
72
Некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с РФ, но "это плохой момент".
Владимир Зеленский, Путин
Владимир Зеленский категорически отвергает идею компромисса с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства эмоционально готов к длительной войне.

По словам Зеленского, некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с РФ, но "это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое".

"Я должен быть готов (к длительной войне, - ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал президент в интервью The Economist.

видео дня

Зеленский считает, что победа в войне не придет "завтра или послезавтра", но это не какая-то фантастическая мечта.

Украинский президент категорически отвергает идею компромисса с Путиным. Война будет продолжаться "до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории", говорит он. Зеленский убежден, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

По его словам, те, кто решает разговаривать с человеком в Кремле, "обманывают себя", так же, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать за его вторжением в Чехословакию.

Глава государства также отметил, что хорошо осознает риски для своей страны, если Запад начнет прекращать экономическую поддержку.

Издание напоминает, что некоторые из западных союзников, включая США, проводят выборы в следующем году. Сохранить поддержку будет сложно, особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте.

Зеленский подчеркнул, что если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается, ведь Трамп "никогда" не поддержит Путина.

"Сильные американцы так не делают", - сказал президент Украины.

Сворачивание помощи Украине со стороны союзников только затянет войну, убежден Зеленский. И это создаст риски для Запада в его собственном дворе. По его словам, невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросили. Украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол".

Переговоры Украины и России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся. Блинкен отметил, что сейчас нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. По словам Волкера, Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, он сделал свою политическую ставку на это.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

07:02 Украина
"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

06:34 Украина
"Путину чихать на украинские дроны в Москве": публицист раскрыл самый большой страх диктатора

"Путину чихать на украинские дроны в Москве": публицист раскрыл самый большой страх диктатора

01:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:30

Выход к Азовскому морю и череда военных успехов: астролог порадовал прогнозом о наступлении ВСУ

07:11

Какой сегодня праздник 11 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:02

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

06:35

Почему "ваги" и "терези" – не одно и то же: Авраменко дал ответ

06:34

"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
06:29

Что так тесно связывает Эрдогана и Путинамнение

04:20

Эти запахи убивают мышей: топ проверенных средств против грызунов

03:40

"Чудо, что живой": Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках

03:00

"Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен": Сотник удивил подробностямиВидео

Реклама
02:40

Закинула ноги за голову с обаятельной улыбкой: Шакира поддразнила фанатов

02:12

"А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона

01:40

"Путину чихать на украинские дроны в Москве": публицист раскрыл самый большой страх диктатораВидео

00:39

Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд

10 сентября, воскресенье
23:32

В масках и белорусской форме: на польских пограничников напала группа неизвестных

22:50

"Он постоянно угрожает": Маринина раскрыла подробности террора Войтенко

22:48

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

22:36

"Очередная позиция взята": Сенцов рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного

21:53

F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

21:25

Голос країни-13 - 2 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:22

"Путин уже проиграл": в США сделали заявление о результатах войны РФ против Украины

Реклама
21:13

Бурение сквозь русское мясомнение

20:50

ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

20:16

Собрались за четвертым: Инна Мирошниченко поделилась планом на будущее

19:53

"Украина нуждается в нашей поддержке": в США оценили результаты контрнаступления ВСУ

19:47

В ВСУ намекнули на новую "бавовну" на Крымском мосту

19:30

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

19:26

Действия французских политиков могут обострить ситуацию на Кавказе

18:38

На грани развода: этот период самый опасный для пар

18:33

Как на украинском назвать тапочки: Авраменко озвучил правильный ответ

18:26

Когда закончится война в Украине: Буданов дал неожиданный прогноз

17:46

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушенийФото

17:32

Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атакВидео

17:13

Британский полковник жестко раскритиковал Байдена: в чем причина

17:10

К чему снится медведь: сон сулит брак либо месть

16:46

Лишь гении справятся с загадкой: нужно найти 5-го человека за 15 секунд

16:39

"Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду

16:36

Как узнать, какой у тебя запах тела: самый простой вариант

16:33

РФ стянула лучшие резервы и нацелилась на крупный город Украины — Маломуж

16:31

Что положить в мышеловку: от этих трех продуктов они без ума

16:26

Не пропустите этот знак свыше: какие сны предвещают скорое замужество

Реклама
16:13

Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу

16:06

Константин Меладзе записал песню с экс-ВиаГрой - Вера Брежнева отреагировала

16:03

Что нужно сделать после укуса шершня: простейшие копеечные средства творят чудеса

15:47

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:31

Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

15:19

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

15:15

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять