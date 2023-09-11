"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

Сейчас нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии, считает госсекретарь США.

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Энтони Блинкен сказал, что сейчас Путин не заинтересован в дипломатическом решении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

Блинкен отметил, что сейчас нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии, передает ABCnews.

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними", - сказал госсекретарь США в воскресенье, 10 сентября.

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Блинкен добавил, что все хотят, чтобы война в Украине закончилась.

"Но она должна закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что эмоционально готов к длительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ожидает тяжелая осень. По всему миру усилятся голоса с призывом к переговорам со страной-агрессором Россией. Ожидается множество саммитов, на которых Киеву нужно присутствие друзей. Однако в итоге украинское государство одержит победу на всех фронтах.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. По словам Волкера, Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, он сделал свою политическую ставку на это.

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