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"Будет тяжелая осень": Украина начнут агитировать за переговоры с РФ – Кулеба

Андрей Ганчук
12 августа 2023, 08:44 обновлено 12 августа, 08:51
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Украину ждет большое количество тяжелых международных саммитов, будет сложный политический сезон, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Россия
Украина победит на всех фронтах - Кулеба / Коллаж: Главред, фото УНИАН, depositphotos.com

Украину ожидает тяжелая осень. По всему миру усилятся голоса с призывом к переговорам со страной-агрессором Россией. Ожидается множество саммитов, на которых Киеву нужно присутствие друзей. Однако в итоге украинское государство одержит победу на всех фронтах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем интервью, которое он опубликовал в Instagram, дипломат рассказал о том, что предстоящий политический сезон может оказаться непростым для Украины в плане дипломатии. Многие страны, вероятно, будут призывать Киев к переговорам с Москвой.

По мнению чиновника, ожидается "тяжелая осень", однако Киев все равно победит на всех фронтах.

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"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", - считает Кулеба.

При этом он добавил, что усилятся "голоса" среди разных мировых государств с призывом к переговорам с Россией.

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - уточнил министр.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине придется принять участие в большом количестве сложных саммитов, где Киеву будет нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Переговоры Украины и России

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что за одним столом переговоров Зеленского с Путиным не будет. Дипломат акцентировал внимание на том, что Путин не может являться партнером в рамках переговорного процесса, потому что он совершил слишком много преступлений.

Чрезвычайный и полномочный посол в Японии Сергей Корсунский рассказал, посадят ли Украину за стол переговоров. По его мнению, западный мир хочет, чтобы Киев победил в войне Москву, однако стремится контролировать разрушительные процессы в России.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискую пойти не по сценарию украинского государства.

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