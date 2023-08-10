"Никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом": Кулеба высказался о переговорах с РФ

Российский диктатор Владимир Путин - не партнер для переговоров. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений, сказал глава МИД Украины.

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Кулеба высказался о переговорах Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Киев сможет вести переговоры со страной-агрессором Россией только после вывода оккупационных войск с территории Украины. Однако переговоры будут не с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

"Путин - не партнер (для переговоров, - ред.). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.

Добиться того, чтобы РФ вывела свои войска с территории Украины можно несколькими способами.

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"Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. С первым справляются наши генералы, их задача - подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - сказал Кулеба.

Также глава МИД прокомментировал возможность переговоров с РФ до полного вывода оккупационных войск РФ из Украины.

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти (на компромисс по переговорам, - ред.), мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизни миллионов людей", - сказал Кулеба.

В Госдепе оценили шансы на встречу Зеленского и Путина

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что решение о том, нужно ли встречаться с Путиным, должен принимать президент Зеленский, передает Европейская правда.

"Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров", - так прокомментировали в Госдепе инициативу президента ОАЭ организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины и России.

"Зеленский уже давно, в том числе еще до начала этой (полномасштабной) войны, дал понять, что он открыт к разговорам с Россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Поэтому пусть он сам решает, когда будет готов или когда они будут иметь такие разговоры. Но препятствием всегда было и остается то, что Путин не отказался от своих империалистических целей, от своей веры в то, что Украина, по его словам, не является настоящей страной, и не вывел свои войска за ее границы", - добавил Миллер.

ОАЭ хотят организовать встречу Зеленского и Путина

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили об инициативе организации встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу лидеров Украины и РФ во время Конференции ООН по изменению климата, которая состоится 30 ноября 2023 года в Дубае.

Отмечается, что инициатива по организации встречи идет от просьбы Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами. Цель организации встречи заключается в том, чтобы начать диалог, который в будущем смог бы положить конец войне.

Отметим, ранее Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

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