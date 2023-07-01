Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры.
По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве.
При этом глава государства отметил, что "границы 24 февраля 2022 года – это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами".
"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", — сказал президент.
Мирные переговоры с РФ
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.
Он написал четыре аргумента о том, почему Украина не будет и не должна вести переговоры с Россией. Условий для диалога на данный момент нет.
Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.
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