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Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

Алексей Тесля
1 июля 2023, 16:41 обновлено 1 июля, 16:54
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На 24 февраля 2022 года в Украине была контактная линия с оккупантами, напомнил президент.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский рассказал, что стоит на пути мирных переговоров с РФ / Офис президента Украина, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры.

По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве.

При этом глава государства отметил, что "границы 24 февраля 2022 года – это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами".

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"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", — сказал президент.

Мирные переговоры с РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.

Он написал четыре аргумента о том, почему Украина не будет и не должна вести переговоры с Россией. Условий для диалога на данный момент нет.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

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