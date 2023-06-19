Ермак поставил России условия по диалогу: надо выполнить два жестких требования

Киев ведет работу над тем, чтобы такие страны, как Бразилия и Индия подключились к формуле мира Украины, сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Пока оккупанты России в Украине, переговоров не будет - Ермак / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина может пойти на переговоры со страной-оккупантом Россией только в том случае, если Москва выведет свои войска с захваченных территорий. Завершить войну можно только на базе формулы мира президента Владимира Зеленского. Киев работает над тем, чтобы подключить Бразилию и Индию к мирному плану. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью The Wall Street Journal он рассказал о том, что диалог с агрессором Россией может быть только в случае полного вывода оккупантом своих войск с захваченных территорий Украины.

"Никаких переговоров с россиянами до того момента, пока здесь находятся их войска, не будет", - отметил Ермак.

Кроме того, чиновник добавил, что добиться прекращения войны можно только на базе формулы мира Зеленского, которая предусматривает полный вывод вражеских войск из Украины.

Также Киев работает над тем, чтобы привлечь к формуле мира и другие страны.

"Мы работаем над тем, чтобы такие страны как Бразилия и Индия также имплементировали мирный план", - подчеркнул Андрей Ермак.

Переговоры Украины и России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не пойдет на переговоры с оккупантом Россией, если Киеву не будут выгодны условия диалога.

По его словам, роль Киева на арене мировой политики серьезно выросла, поэтому Киев может придерживаться сильной позиции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что успешное контрнаступление ВСУ позволит Украине добиться сильной переговорной позиции для будущего диалога с РФ. Пока российский директор Путин к реальному диалогу не готов.

Экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, готовится к переговорам. Об этом свидетельствует его заявление о так называемых "санитарных зонах". Москва намерена продвигать идеи условного Минска-3 или заморозки войны.

Смотрите видео, в котором рассказали о том, как Кремль использует мирные инициативы африканских стран:

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