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У Зеленского есть важный козырь, Украина никогда не пойдет невыгодные переговоры с РФ – Подоляк

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 12:42 обновлено 22 мая, 12:42
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Мировая политика за прошедшие месяцы кардинально изменилась, Украину считают очень важной страной, которая имеет право защищаться, сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, Россия
Переговоров с Россией, которые не соответствуют интересам Украины, не будет - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Владимир Зеленский никогда не согласится на мирные переговоры со страной-агрессором Россией на невыгодных для Украины условиях. В мире понимают, что украинское государство достойно уважения и поддержки. Лично Зеленский использует свою харизму, которая помогает формировать поддержку Украины в мире. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает УНИАН, украинские власти никогда не пойдут на диалог с государством-оккупантом РФ в ущерб национальным интересам Киева.

"Сейчас, мне кажется, Украина выглядит совершенно иначе, украинское общество выглядит совершенно иначе и вызывает восхищение во всем мире. В мире понимают, что общество такого типа, настолько мобилизованное и настолько готовое умирать за свои ценности, достойно всяческого уважения и поддержки", - полагает Подоляк.

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По его словам, лично Владимир Зеленский обладает харизмой, которая помогает Украине добиваться успехов в диалоге, направленном на военную поддержку страны.

"Доверительные отношения на уровне лидеров государств – это и есть залог того, что мы имеем уже построенную систему противоракетной обороны и постоянно нарастающие поставки оружия, и то, что мы уже переходим к обсуждению поставки F-16", - отметил Подоляк.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что ситуация на мировой политической арене за последние месяцы изменилась кардинальным образом. Теперь Украину считают "абсолютно важной страной, которая имеет право делать то, что делает, и нужно это право защищать".

Переговоры по завершению войны России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина на переговорах с Китаем намерена отстаивать свою формулу мира, которая заключается в полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства в границах 1991 года.

Киев будет настаивать, чтобы "формулу Зеленского" зафиксировали в диалоге в качестве базовой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не видит никакого смысла вести переговоры с директором России Владимиром Путиным. По словам украинского гаранта, он хотел поговорить с Путиным, чтобы найти мирный вариант завершения войны на Донбассе, но тот говорить отказался.

"Было много критики, люди не хотели говорить с Путиным, а я сказал, я буду, попробую. Мне это не давало никаких плюсов. Я хотел закончить войну — найти договоренность. Он как диснеевская принцесса, никак не мог найти формат встречи", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал, удастся ли усадить Украину за стол переговоров с агрессором Россией:

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