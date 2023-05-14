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"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

Алексей Тесля
14 мая 2023, 12:50 обновлено 14 мая, 13:01
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Владимир Зеленский напомнил о том, что ранее много раз запрашивал телефонный разговор, но Кремль не отвечал.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский отверг вероятность переговоров с Владимиром Путиным / Офис президента Украина, сайт Кремля

Президент Владимир Зеленский раскритиковал лживую позицию диктатора Владимира Путина, который прикрываясь возможностью переговоров готовит новую эскалацию.

Глава государства уверен в том, что в связи с этим уже нет смысла в переговорах с Путиным. Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ в программе Porta a Porta во время визита в Италию, сообщает в Telegram Офис президента Украины.

Он напомнил, что пытался найти мирное решение ситуации на Донбассе до войны, однако Кремль не захотел вести с ним переговоры.

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"Было много критики, людей не хотели говорить с Путиным, а я сказал, я буду, попробую. Мне это не давало никаких плюсов. Я хотел закончить войну — найти договоренность. Он как диснеевская принцесса, никак не мог найти формат встречи", — напомнил президент.

Он рассказал итальянским журналистам, что на Донбассе россияне каждый день устраивали провокации и обстрелы (настоящее "сафари"), в результате которых были раненые и убитые.

При этом он много раз запрашивал телефонный разговор, но Кремль не отвечал.

"С кем говорить? Он ничего не хочет, для него это шутка. Теперь он видит, что стал слабее и ищет механизмы для успокоения всех государств — чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву", — пояснил глава государства нынешнюю позицию Путина.

Он уверен в том, что пока нет смысла в попытках других стран или влиятельных политиков стать посредником между Украиной и Россией для прекращения большой войны.

"Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы мира", — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин-террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на полученные мнения чиновников из США и Евросоюза писало, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ до конца года с участием Китая в качестве посредника.

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