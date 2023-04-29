Путин – террорист, говорить с ним ни о чем нельзя – Зеленский

Путин не держит своего слова – он постоянно говорил, что не будет нападать на Украину, но развязал грубую войну, сказал президент Владимир Зеленский.

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С террористом и человеком, который не держит свое слово, говорить не о чем - Зеленский / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдания" грубым военным действиям российских оккупантов. Говорить с главой Кремля сегодня нельзя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в интервью иностранным журналистам он сказал о том, что говорить с Путиным ни о чем нельзя, поскольку российский директор – террорист и не держит своего слова.

"С президентом Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того как он сказал всему миру, что "не собирается захватывать территории", "никогда не будет полномасштабной войны", "нельзя развязать полномасштабную войну в 21-ом столетии на Европейском континенте", - отметил Зеленский.

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Также президент добавил, что после своей лжи Путин начал грубую войну, которая привела к жертвам, массовым захоронениям и ракетным ударам по гражданским объектам.

"Назвал это "специальной военной операцией". Он путешественник в своих кровавых названиях. Придумывает название, чтобы оправдывать свои действия. Оправдания этому человеку уже нет... На сегодняшний день он террорист. О чем говорить? Террорист, не держащий слова", - добавил Зеленский.

Украина не намерена говорить с Путиным

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина не собирается идти на переговоры с агрессором Россией.

Он напомнил о словах Зеленского, согласно которым никаких переговоров с Путиным не будет.

"Они (Государства-партнеры, - ред.) четко понимают, что мы и не планируем садиться за стол переговоров, потому что наш президент четко сказал, что садиться за стол переговоров с тем, кто сегодня возглавляет Кремль, никто не будет", - уточнил глава Минобороны.

При этом он допустил диалог с Москвой в будущем. Украина будет готова обсудить репарации и контрибуции с российской стороны, приговоры международных судов и акт России о капитуляции.

"В будущем да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации и контрибуции со стороны России в интересах Украины и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", - подчеркнул Алексей Резников.

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Война России против Украины: