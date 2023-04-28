Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – Резников

На Западе четко понимают позицию Украины по переговорам с агрессором Россией и не спекулируют данной темой, сказал глава Минобороны Алексей Резников.

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Украина в будущем готова будет говорить с Россией на условиях Киева - Резников / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы. С Владимиром Путиным никто говорить не будет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе пресс-конференции в пятницу, 28 апреля, он рассказал о том, что страны-партнеры на переговорах с ним ни разу не поднимали тему переговоров с агрессором РФ, поскольку Украина четко указала – диалога с Путиным не будет.

"Они (Государства-партнеры, - ред.) четко понимают, что мы и не планируем садиться за стол переговоров, потому что наш президент четко сказал, что садиться за стол переговоров с тем, кто сегодня возглавляет Кремль, никто не будет", - отметил Резников.

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По словам министра, в Киеве готовы говорить с Москвой в будущем. Украинское государство готово обсуждать репарации и контрибуции со стороны РФ, приговоры международных судов и российский акт капитуляции.

"В будущем да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации и контрибуции со стороны России в интересах Украины и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", - подчеркнул Алексей Резников.

План Макрона по переговорам Украины и России

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках диалога с Китаем решил создать "мирный план", направленный на запуск переговоров Украины и России. По данным Bloomberg инициатива будет учитывать результаты весеннего наступления ВСУ. Успех украинской армии "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Позже посол Китая во Франции Лу Шайе дал скандальное интервью французскому каналу LCI, в ходе которого сказал, что бывшие страны СССР, мол, "не имеют эффективного статуса в международном плане, поскольку нет международного соглашения, которое материализовывало бы их статус суверенных стран".

В ответ на вопрос о том, кому принадлежит Крым, он заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему". Посол назвал Крым, дескать, "российским изначально", однако детально не уточнил свой ответ.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе, видимо, либо проблемы с географией, либо его словам не соответствуют позиции КНР "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

"В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", - подчеркнул Омельченко.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, комментируя слова посла Лу Шайе, сказала, что СМИ "неправильно интерпретировали позицию Пекина". По ее словам, Китай уважает суверенитет постсоветских государств.

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