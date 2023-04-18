Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

Си Цзиньпин уже одобрил выдвижение Францией конкретных предложений по урегулированию.

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Эммануэль Макрон предложил Си Цзиньпину "план по Украине" / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится обратиться к Китаю с планом, который должен способствовать переговорам между Украиной и Россией.

План предусматривает начало переговоров летом, в нем оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами.

Отмечается, что ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Пекин поддержит Париж и готов играть конструктивную роль.

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Предполагается, что эти переговоры могут начаться летом, если предложенный план будет принят. Он также будет содержать "долгосрочные гарантии безопасности" для Украины.

Что известно о "плане Макрона" по Украине

Подчеркивается, что Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

О чем именно будут говорить Бонн и Ван И - не разглашается, но источники издания уточняют, что "союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Франции".

МИД Китая воздержался от комментариев, заявив изданию, что не знает источник информации и "трудно проверить ее подлинность".

По словам людей, знакомых с процессом, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего наступления Украины, которое "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай. В поездке он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также войну РФ против Украины.

Си Цзиньпин предложил Франции выступить с "мирным политическим планом" завершения войны в Украине, который поддержит Пекин.

Макрон подчеркнул, что завершение войны политическим путем должно соответствовать интересам всех сторон.

После возвращения из Китая Макрон дал интервью американскому изданию Politico, в котором заявил, что Европе следует снизить свою зависимость от США, избежать втягивания в конфликт между КНР и Штатами по Тайваню и работать над запуском собственной автономной стратегической политики и развитием оборонной промышленности.

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