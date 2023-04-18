Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится обратиться к Китаю с планом, который должен способствовать переговорам между Украиной и Россией.
План предусматривает начало переговоров летом, в нем оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами.
Отмечается, что ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Пекин поддержит Париж и готов играть конструктивную роль.
Предполагается, что эти переговоры могут начаться летом, если предложенный план будет принят. Он также будет содержать "долгосрочные гарантии безопасности" для Украины.
Что известно о "плане Макрона" по Украине
Подчеркивается, что Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.
О чем именно будут говорить Бонн и Ван И - не разглашается, но источники издания уточняют, что "союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Франции".
МИД Китая воздержался от комментариев, заявив изданию, что не знает источник информации и "трудно проверить ее подлинность".
По словам людей, знакомых с процессом, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего наступления Украины, которое "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай. В поездке он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также войну РФ против Украины.
Си Цзиньпин предложил Франции выступить с "мирным политическим планом" завершения войны в Украине, который поддержит Пекин.
Макрон подчеркнул, что завершение войны политическим путем должно соответствовать интересам всех сторон.
После возвращения из Китая Макрон дал интервью американскому изданию Politico, в котором заявил, что Европе следует снизить свою зависимость от США, избежать втягивания в конфликт между КНР и Штатами по Тайваню и работать над запуском собственной автономной стратегической политики и развитием оборонной промышленности.
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