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Макрон после визита в Китай вдруг призвал к автономии курса Европы и снижению зависимости от США

Андрей Ганчук
9 апреля 2023, 22:08 обновлено 9 апреля, 22:09
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Европе следует развивать собственную оборонную промышленность и автономную стратегическую политику, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон, ЕС
Европе нужна своя автономная политика - Макрон / Коллаж УНИАН

Европе нужно снизить свою зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Китаем и Штатами по Тайваню. Нужно работать над проведением автономной стратегической политики и развитием своей оборонной промышленности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью Politico он сказал о том, что Европе следует вести свою автономную политику, чтобы не попасть в такие кризисы, как конфликт между Китаем и США по Тайваню.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - ред.) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - считает Макрон.

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Также, по мнению французского главы государства, зависимость Европы от США в сфере вооружений и энергоносителей усилилась. Нужно работать над развитием своей, европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Итоги встречи Макрона с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил трехдневный визит в Китай.

В ходе своего визита он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обговорили вопросы двухстороннего сотрудничества между Парижем и Пекином, а также войну России против Украины.

Глава Китая заявил, что никто не заинтересован в продолжительной войне в Украине, поэтому нужно "без промедления перейти к политическому урегулированию".

Си Цзиньпин предложил Франции инициировать свой "политический мирный план" по войне против Украины, которые поддержит Китай.

Президент Франции Макрон подчеркнул, что завершение войны в Украине политическим путем должно учитывать законные интересы всех сторон.

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