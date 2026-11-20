Специальное отделение для яиц на дверце холодильника кажется самым удобным местом для хранения, но на самом деле это не лучший вариант.

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Почему яйцам не место на дверце холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему не стоит хранить яйца в отделении на дверце холодильника

Где лучше всего хранить яйца и при какой температуре

Почему нельзя мыть яйца перед хранением

Казалось бы, специальное отделение на дверце холодильника создано именно для яиц. Однако такое место не обеспечивает оптимальных условий для их хранения. Из-за постоянного открывания и закрывания дверцы температура там регулярно меняется, что может негативно влиять на свежесть продукта.

Главред выяснил, где нужно хранить яйца, почему не стоит класть их в специальное отделение и какие правила помогут дольше сохранить свежесть продукта.

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Почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника

Как пишет Business Insider, центры защиты прав потребителей не рекомендуют хранить яйца в дверце холодильника. Вместо этого их лучше положить на среднюю полку, где температура остается более стабильной.

Главная проблема такого способа хранения заключается в регулярных перепадах температуры. Каждый раз, когда человек открывает холодильник, внутрь попадает тёплый воздух из комнаты. Больше всего этому подвергаются именно дверцы.

Из-за этого температура вокруг яиц постоянно меняется: сначала повышается, а после закрытия холодильника снова понижается. Такие колебания происходят несколько раз в день.

По информации центров защиты прав потребителей, из-за перепадов температуры на скорлупе может образовываться конденсат. Он способен повредить естественный защитный слой яйца - кутикулу. В результате микробам становится легче проникнуть внутрь продукта.

Поэтому специалисты советуют придерживаться простого правила: если яйца уже охладили, их нужно постоянно хранить в холодильнике.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Где лучше всего хранить яйца в холодильнике

Лучшим местом для яиц считается средняя полка холодильника. Там температура остается более стабильной, чем на дверцах, что помогает дольше сохранять свежесть продукта.

По рекомендациям специалистов, температура хранения не должна превышать 7 градусов тепла. Если же она составляет от +2 до +6 градусов, сырые яйца могут храниться примерно от четырёх до шести недель.

Также важно не перекладывать яйца без необходимости. Лучше всего оставлять их в оригинальной упаковке. Она защищает скорлупу от ударов и механических повреждений.

Почему нельзя мыть яйца перед хранением

Мытье яиц перед тем, как положить их в холодильник, может показаться хорошим способом соблюдения гигиены. Однако специалисты не советуют этого делать.

Дело в том, что на скорлупе есть естественный защитный слой - кутикула. Он препятствует проникновению бактерий внутрь яйца. При мытье этот слой может повредиться, из-за чего продукт станет более уязвимым для микроорганизмов.

Именно поэтому в немецких магазинах яйца продают немытыми, чтобы сохранить их естественную защиту.

Чем опасно неправильное хранение яиц

Особое внимание правильному хранению яиц следует уделять из-за риска заражения сальмонеллой. По данным Федерального центра питания Германии (BZfE), бактерии могут попасть внутрь яйца через яйцеводы курицы или через загрязненную скорлупу.

Опасность заключается в том, что заражённое яйцо не обязательно будет отличаться по внешнему виду или вкусу. Если продукт хранится неправильно, сальмонелла может быстро размножаться и вызывать кишечные заболевания. Среди возможных симптомов - диарея и повышенная температура.

Особенно уязвимы к таким инфекциям младенцы, маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем.

По истечении срока годности яйца рекомендуется использовать только для блюд, предполагающих тщательную термическую обработку. Не стоит добавлять их в блюда с сырыми яйцами или готовить всмятку.

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