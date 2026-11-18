Вы узнаете:
- Как быстро очистить вареные яйца, не повредив белок
- Зачем после варки класть яйца в холодную воду со льдом
- Сколько минут варить яйца, чтобы белок не стал жестким
Очистка вареных яиц может превратиться в настоящее испытание, если скорлупа крепко прилипает к белку. Из-за этого вместе с ней отрываются кусочки яйца, а его поверхность становится неровной.
Главред выяснил, как правильно охлаждать вареные яйца и сколько времени их нужно держать на плите.
Как легко очистить вареные яйца
Французский шеф-повар Жак Пепен поделился простым способом, который поможет легко отделить скорлупу и сохранить яйца целыми, пишет Podravski.hr. Для этого понадобятся лишь холодная вода и несколько кубиков льда.
После варки Жак Пепен советует слить горячую воду из кастрюли, а затем осторожно встряхнуть её, чтобы на скорлупе появились небольшие трещины.
Далее нужно залить яйца холодной водой, добавить несколько кубиков льда и оставить на 7–8 минут. Вода проникнет под скорлупу через трещины и поможет отделить её от белка.
После остывания яйца нужно чистить под проточной водой. Благодаря этому скорлупа будет сниматься легче, а белок останется целым и гладким.
Смотрите видео о том, как правильно варить яйца:
Сколько времени нужно варить яйца
Пепен также поделился рекомендациями по приготовлению яиц. По его словам, их следует держать в горячей воде примерно 10 минут на слабом огне.
Слишком интенсивное кипение может сделать белок жестким, поэтому не стоит допускать сильного бурления воды.
Быстрое охлаждение после варки имеет ещё одно преимущество: оно помогает предотвратить появление зеленоватого кольца вокруг желтка. Поэтому несколько минут в холодной воде со льдом не только облегчат очистку, но и помогут сохранить аппетитный вид яиц.
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