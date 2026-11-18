Политолог Максим Розумный назвал параллели с конференцией 1945 года симулякром, который продвигает российская пропаганда.

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Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления:

Сравнение с Ялтой - симулякр российской пропаганды

Обстоятельства 1945 года и нынешние кардинально отличаются

Новую карту мира в Шэньчжэне никто рисовать не будет

Сравнение встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина с Ялтинской конференцией 1945 года - это симулякр российской пропаганды, а не отражение реальности. Никакого союза между тремя государствами нет, а победителей мировой войны за столом не будет. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

В России трехстороннюю встречу фактически подают как "новую Ялту". По словам Розумного, такой образ вписывается в картину мира, которую российская пропаганда выстраивает уже давно.

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"Конечно, россияне хотят именно так это подавать, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - сказал эксперт.

В этой реальности, пояснил он, Украина якобы является "нацистским режимом", существуют "коварный Запад" и "мировой заговор", а Россия предстает "последним оплотом православия". Поэтому картинка, на которой Путин сидит рядом с двумя выдающимися лидерами, должна вызывать соответствующую ассоциацию - прежде всего у российского зрителя, но не только у него.

Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Розумный подчеркнул, что влияние таких образов не стоит недооценивать, ведь российская пропаганда распространяет эту ассоциацию на значительную часть мира.

"Значение этой ассоциативной связи не следует преуменьшать. Люди часто руководствуются определенными ассоциациями, позиционируют себя в символическом мире и реагируют на такие образы", - отметил политолог.

Розумный отметил, что обстоятельства 1945 года и нынешняя ситуация не имеют между собой ничего общего.

"Но если сравнить обстоятельства Ялтинской конференции 1945 года и нынешнюю ситуацию, они кардинально отличаются. Никто никого не победил в мировой войне, никакого союза между этими тремя силами нет", - подчеркнул эксперт.

Говоря о возможных последствиях встречи, политолог подчеркнул, что ни у одного из ее участников нет ресурсов, чтобы перекроить мировой порядок.

"Никто не будет рисовать новую карту, поскольку нет ни силы, ни воли, ни потенциала, чтобы навязывать что-то другим народам. Это будет просто картинка", - пояснил Розумный.

В то же время эксперт напомнил об оценке главы МИД Украины Андрея Сибиги.

"Как метко заметил министр иностранных дел Андрей Сибига, здесь нет победителей мировой войны, поэтому им, в принципе, нечего решать", - подытожил эксперт.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне встречи в Шэньчжэне Си Цзиньпин и Трамп пришли на ужин саммита АТЭС вместе, без Путина. Главу Кремля усадили за отдельный стол, и этот момент попал на видео. В Кремле заявили, что отдельных переговоров Путина и Трампа 19 ноября не будет.

Особое внимание привлекло сопровождение российского диктатора в Китае. Путина в Шэньчжэне сопровождает военный с ядерной чемоданчиком, известным как "Чегет".

Еще до начала саммита аналитики оценивали, чего ожидать от него Украине. Трамп хочет обсудить на встрече с Путиным и Си трехстороннее ядерное соглашение. Договор СНВ-3 между США и Россией истекает в феврале 2026 года.

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