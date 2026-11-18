Лубинец назвал три приоритетные категории украинцев для освобождения из плена. Россия подтвердила, что следующий обмен охватит не менее 1000 человек.

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Обмен пленными - более 1000 человек: Лубинец назвал украинцев, которых Россия должна освободить в первую очередь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В первую очередь должны вернуть тяжелораненых, женщин и защитников Мариуполя

Следующий обмен может охватить не менее 1000 украинцев

Украина добивается отдельного механизма возвращения гражданских лиц

В первую очередь в ходе следующего обмена пленными с Россией Украина требует вернуть тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских лиц, украинских женщин, а также защитников Мариуполя, находящихся в плену с 2022 года. Ожидается, что общее количество освобожденных украинцев составит не менее 1000 человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире 24 канала.

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Украинская сторона также настаивает на возвращении гражданских лиц. По словам омбудсмена, российская сторона подтвердила готовность к такому шагу, а в настоящее время ведутся переговоры относительно окончательных цифр и категорий людей.

Лубинец подчеркнул, что Украина требует прозрачных правил формирования списков и определения очередности освобождения.

"Приоритет номер один для нас - это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины. Это как военнопленные, так и гражданские лица. Вторая приоритетная категория - это украинские героини, украинские женщины, которые до сих пор находятся в российских тюрьмах", - заявил Лубинец.

Отдельно украинская сторона добивается возвращения военных, которые дольше всех находятся в российском плену. Особое внимание уделяется защитникам Мариуполя, часть которых Россия незаконно осудила.

"Третий принцип, я его называю принципом человечности, - это то, что тот, кто дольше всех находится в плену, должен вернуться раньше. У нас есть отдельная категория защитников Мариуполя, которые находятся в плену с 2022 года, то есть более 4,5 лет. Многие именно из этой категории были незаконно осуждены Российской Федерацией", - подчеркнул омбудсмен.

Переговоры по этой категории украинцев проходят особенно сложно. Лубинец заверил, что лично будет настаивать на соблюдении установленных критериев.

Сколько украинцев могут вернуть в ходе обмена

Окончательного числа освобожденных пока нет. В то же время российская сторона подтвердила, что оно не может быть меньше тысячи человек.

Стороны работают над увеличением этой цифры. Среди возможных вариантов Лубинец назвал обмен 1200 на 1200, 1500 на 1500 или даже большее количество людей.

"Что касается количества, окончательной цифры у нас нет, но у нас есть понимание, и это подтверждено российской стороной, что точная цифра не может быть меньше тысячи. И сейчас обе стороны работают над тем, чтобы эта цифра была максимально большой", - сообщил уполномоченный.

Украина работает над отдельным каналом возвращения гражданских лиц

Возвращение гражданских лиц сопряжено с отдельными юридическими сложностями. По словам Лубинца, международное гуманитарное право не предусматривает для них такой же процедуры обмена, как для военнопленных. Поэтому Украина использует механизм воссоединения семей.

Омбудсмен отметил, что Россия неоднократно соглашалась возвращать гражданских лиц только в рамках договоренностей, которые предусматривали встречные обязательства украинской стороны.

Чтобы изменить эту ситуацию, Украина пытается привлечь американских представителей, в частности первую леди США Меланию Трамп. Лубинец уже обсуждал с ней возможность проверки списков незаконно удерживаемых гражданских лиц.

"У нас сейчас есть видение того, как при посредничестве американской стороны, в том числе при посредничестве Мелании Трамп, может состояться открытие этого отдельного канала возвращения гражданских лиц", - рассказал Лубинец.

По его словам, Мелания Трамп согласилась присоединиться к инициативе. В настоящее время украинская сторона поддерживает ежедневную связь с её советником Марком Бекманом, который ранее помогал договариваться о гуманитарной миссии по возвращению граждан из Олешек.

Олешки / Инфографика: Главред

Сколько гражданских украинцев находятся в российском плену

По предварительным оценкам украинской стороны, число незаконно удерживаемых гражданских лиц может превышать 2000 человек. Речь идет не только о людях, которым предъявлены обвинения, но и о тех, кого годами держат без объяснения юридических оснований задержания.

В то же время через Международный комитет Красного Креста Украине удалось юридически подтвердить лишь 840 таких случаев. Остальные сведения поступают от украинских разведывательных органов, Министерства обороны и освобожденных из российских тюрем граждан.

Лубинец надеется, что привлечение США поможет создать отдельный формат переговоров по гражданским лицам и увеличить количество людей, которых удастся вернуть.

Почему Россия саботирует обмены пленными - комментарий эксперта

Переговоры Украины и России в ближайшее время не принесут существенного прогресса. Международный диалог будет продолжаться весь год, но единственным практическим результатом останутся обмены военнопленными. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

Москва не заинтересована в прямых договоренностях, которые могут раскрыть реальные масштабы нахождения её военных в плену в Украине. Эксперт обратил внимание на причины такой позиции российских властей.

"Любые двусторонние встречи и прямые контакты с целью обмена Россия саботирует, потому что российские власти не хотят демонстрировать, что у Украины много российских пленных, которых мы можем обменивать в соотношении один к одному", - сказал он.

Отдельной проблемой остается российская пропаганда, которая использует тему военных потерь для манипуляций. По оценке Коваленко, фактическая практика возвращения пленных противоречит утверждениям Москвы о якобы огромном превосходстве Украины по количеству погибших.

"Когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно. Если бы соотношение потерь составляло 1:20 или 1:30, как утверждает российская пропаганда, Украина бы уже давно потерпела поражение", - пояснил эксперт.

В то же время трехсторонний формат переговоров с участием США дает больше возможностей для достижения договоренностей. В таких условиях у российской стороны меньше возможностей уклониться от выполнения обязательств.

"России обмены пленными невыгодны, поэтому на двустороннем уровне они их саботируют. Но когда встречи проходят в трехстороннем формате (например, с участием США), россияне не могут отказаться и демонстрируют пафос благотворительности и гуманизма", - сказал Коваленко.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил ключевые требования Украины относительно приоритетов и категорий граждан в рамках подготовки следующего масштабного обмена пленными. Омбудсмен сообщил, что речь идет о возвращении не менее 1000 украинцев, причем Киев принципиально настаивает на одновременном освобождении как военнопленных, так и незаконно удерживаемых гражданских заложников. По его данным, в настоящее время в российском плену остаются 486 украинок, а для возвращения гражданских лиц, которых Россия удерживает вопреки Женевским конвенциям, Украина применяет юридический механизм "воссоединения семей".

До этого Белый дом официально подтвердил, что по поручению американской администрации спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер приступили к практической подготовке этого обмена пленными между Украиной и РФ. Представители администрации США также подчеркнули, что к дальнейшему переговорному процессу активно привлекают европейских партнеров, опираясь на договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних переговоров делегаций в Абу-Даби, которые завершились 11 ноября.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер публично сообщил о работе Вашингтона над подготовкой самого масштабного обмена пленными за всё время полномасштабной войны и дальнейшем расширении формата переговоров с участием Европы. Ожидается, что предстоящая операция может побить предыдущий рекорд, установленный в мае 2025 года, когда сторонам удалось осуществить обмен по формуле "1000 на 1000".

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