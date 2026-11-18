Число пострадавших и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-po-zhilomu-domu-v-centre-odessy-est-pogibshiy-i-ranenye-10813166.html Ссылка скопирована

18 ноября Россия нанесла удар по центру Одессы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

видео дня

Россия атаковала Одессу около 10:20 18 ноября

Под удар попал жилой дом в центре города

Погиб как минимум один человек, есть раненые

Российская армия 18 ноября нанесла удар по центру Одессы. Под удар попал жилой дом, погиб как минимум один человек, есть раненые. О последствиях удара в Telegram-канале написал начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

О воздушном ударе по городу стало известно около 10:20. Сначала у МВА не было данных о жертвах и повреждениях. По словам Лысака, эти сведения уточнялись.

Первые данные о жертвах

Уже через несколько минут глава администрации обнародовал первые подтвержденные последствия удара.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Лысак.

Помимо погибшего, в результате атаки есть пострадавшие. Сколько именно, Лысак пока не сообщает, а данные о последствиях удара до сих пор собирают.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется", - подчеркнул глава МВА.

Россия тестирует ударный дрон "Герань-6": что известно

Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть. Из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, данные о "Герань-6" получила украинская разведка.

Депутат отметил, что средства воздушного нападения, которые сейчас применяют оккупанты, в частности "Герань-5" и "Герань-6", уже не похожи на беспилотники начала войны и, по сути, являются крылатыми ракетами. Сегодня Россия максимально наращивает использование таких аппаратов.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, 18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе в Харьковской области. По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, ранены 12 человек, среди них 11-летний мальчик.

В результате вечерних российских атак на Днепр 17 ноября ранены три человека, в том числе 15-летний подросток, повреждено почетное консульство Австрии.

Напомним, Россия утром во вторник, 17 ноября, атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице вновь прогремела серия мощных взрывов. В результате удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыли для движения.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред