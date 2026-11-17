Опытная уборщица объяснила, какие инструменты помогают избавиться от пыли на плинтусах, и предостерегла от ошибки, из-за которой может появиться плесень.

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Плинтусы можно мыть, не ползая на коленях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем заменить мытье плинтусов на коленях

Почему пылесос лучше, чем обычное вытирание пыли

Какая ошибка может привести к появлению плесени под плинтусами

Чтобы избавиться от пыли, шерсти животных и следов обуви на плинтусах, не обязательно становиться на колени: профессиональные уборщики давно чистят их стоя. Самые простые инструменты для этого, как правило, уже есть дома. Это раздвижная швабра Swiffer, пылесос с насадками, веник и даже микрофибровые носки, сообщает Martha Stewart.

Своими приёмами поделилась Ванесса Гарсия, специалистка по уборке на платформе бытовых услуг Taskrabbit. Первым в её списке стоит инструмент, который есть во многих домах.

"Один из моих любимых инструментов - Swiffer, особенно раздвижной. Не нужно становиться на колени, и можно легко смахнуть пыль и почистить плинтусы, стоя", - говорит Гарсия.

Благодаря длинной ручке весь периметр комнаты можно пройти за несколько минут. Особенно это удобно в больших домах, в коридорах и на лестницах, где постоянные приседания быстро утомляют.

Еще один вариант - совместить уборку пола и нижнего края стен в одну процедуру.

"Еще один метод, который я люблю, - пылесос с удлиняющей насадкой. Он не только сдувает пыль с плинтусов, но и сразу же её собирает", - отмечает эксперт.

Обычное протирание поднимает частицы пыли в воздух, и они снова оседают в комнате. Пылесос же сразу их убирает, поэтому Гарсия называет этот способ решением "два в одном". Для окрашенных плинтусов лучше подойдет насадка-щетка, а узкая щелевая насадка поможет добраться до углов и труднодоступных мест.

Без специальной швабры: телескопическая ручка, веник и носки

Если раздвижной швабры дома нет, Гарсия советует взять телескопическую ручку и закрепить на ней микрофибровую салфетку или губку.

"Распылите чистящее средство, безопасное для дерева, и тогда легко сотрете любой налет, не становясь на колени и не скребя вручную", - советует она.

Обычная бытовая метла тоже пригодится не только для кухонного пола. Достаточно провести чистым ворсом вдоль плинтусов, двигаясь по комнате. Длинная ручка позволяет убрать мусор, пыль и шерсть, не наклоняясь, что особенно удобно в длинных коридорах и просторных гостиных.

Еще один модный лайфхак - носки из микрофибры. Для них стоит выделить отдельную пару, которую вы будете надевать только для уборки. Плинтусы опрыскивают безопасным для дерева средством и протирают ногой в носке, а стирать такие носки нужно вместе с другими тряпками и микрофибровыми салфетками.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Главная ошибка - лишняя влага

Какой бы способ вы ни выбрали, эксперт предостерегает от распространённой оплошности, которая может обернуться проблемами для дома.

"Одна из самых больших ошибок владельцев жилья - не проверить плинтусы на наличие трещин или щелей перед уборкой. Если плинтусы неплотно загерметизированы, а вы используете слишком много средства, влага может просочиться в эти отверстия. Так может образоваться влажная среда, в которой разовьётся плесень", - предупреждает Гарсия.

Перед уборкой стоит осмотреть плинтусы: нет ли заметных трещин, зазоров или поврежденного герметика. Средства следует брать ровно столько, сколько нужно, и не заливать поверхность.

Еще один нюанс, который многие упускают из виду, касается вертикальных поверхностей над плинтусами.

"Если пыль скапливается на стенах и её не убирают, в конечном итоге она опустится и осядёт на плинтусах", - отмечает эксперт.

Если регулярно протирать вертикальные поверхности микрофибровой шваброй или раздвижной щеткой для пыли, внизу грязь будет скапливаться заметно медленнее.

"Если и стены, и плинтусы не покрываются пылью, это существенно влияет на общую чистоту в доме", - убеждена Гарсия.

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