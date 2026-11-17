Гуманитарные операции Украина предлагает провести еще в 10 населенных пунктах Херсона и Запорожья, это обсудят с американскими посредниками.

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Сценарий Олешек для других территорий - что предложила Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Украина готовит обмен военнопленными в ближайшие недели

Предложено еще 10 пунктов для гуманитарных операций

Украина предложила провести гуманитарные операции еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, аналогичные тем, что уже проводились во временно оккупированных Олешках. Также Киев готовит новый обмен военнопленных и поднимет вопрос об освобождении гражданских заложников, которых Россия удерживает, в частности, еще со времени до полномасштабного вторжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении по итогам совещания с дипломатической командой, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров.

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Обмен военнопленными: когда он может состояться

Одной из главных договоренностей трехсторонней встречи в Абу-Даби стал вопрос возвращения украинских военных. Киев уже ведет переговоры с США через разведывательные каналы и готовит конкретные предложения для американской стороны.

"Готовим обмен военнопленных: это было одно из важнейших соглашений трехсторонней встречи в Абу-Даби. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели", - заявил Зеленский.

В то же время сроки реализации договоренности будут зависеть от действий Москвы и от того, насколько быстро американская сторона сможет согласовать с ней дальнейшие шаги.

Отдельным направлением переговоров остается возвращение украинских гражданских лиц, находящихся в российском плену. Часть из них была захвачена еще до начала полномасштабной войны.

Где Украина хочет провести гуманитарные операции

Еще одним вопросом совещания стала помощь жителям временно оккупированных территорий. Украинская сторона доложила о результатах гуманитарной операции в Олешках, а также о помощи гражданам, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Киев предлагает распространить подобный механизм на другие населенные пункты юга Украины.

"Украина предложила ещё 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками", - сообщил президент.

Олешки / Инфографика: Главред

Кто может присоединиться к переговорам в Берлине

На этой неделе Украина готовится к очередной встрече в Берлине с американскими и европейскими партнерами. Среди приоритетов - расширение международного формата переговоров и привлечение европейских представителей к обсуждению вопроса о завершении войны.

По словам Зеленского, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата с участием европейских партнеров. Речь идет о группе Е5 - Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польше, а также о Европейской комиссии, Европейском совете и НАТО.

Украина продолжит координировать позиции с европейскими партнерами, чтобы они были полноценными участниками переговорного процесса.

Отдельно в ходе совещания были определены дальнейшие шаги по завершению войны, гарантиям безопасности, прочному миру и восстановлению Украины. Президент уже утвердил задачи для переговорной команды на ближайшие недели.

Как РФ может использовать перемирие в Олешках

Российские оккупационные войска могут попытаться перебросить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр на окраины Херсона или непосредственно в город. Речь идет о возможном проникновении небольших групп, а не о масштабном наступлении на областной центр. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Наращивание российской группировки на левом берегу создает дополнительную угрозу для правобережной части Херсонской области. Попович предупреждает о возможности использования оккупантами благоприятных погодных условий.

"Это опасно. Теоретически это может привести к тому, что они попытаются пересечь Днепр и проникнуть своими пехотными группами на правый берег - будь то на окраины Херсона или в сам Херсон", - отметил Попович.

Вероятный сценарий предполагает использование небольших подразделений, которые будут действовать в условиях ограниченной видимости. В частности, дождь и туман могут затруднить обнаружение российских военных.

"Я говорю о небольших пехотных группах, которые могут переправиться на правый берег под прикрытием тумана, дождя - погодных условий", - сказал обозреватель.

Полноценную наступательную операцию по захвату Херсона военный обозреватель считает маловероятной. Имеющейся группировки российских войск в районе Олешек для этого недостаточно.

"Тысяча человек личного состава, о которой сейчас идет речь, - это не то количество, с помощью которого можно организовать крупный штурм Херсона", - подчеркнул Попович.

Для масштабного наступления россиянам пришлось бы задействовать значительные ресурсы, форсировать Днепр и создать плацдарм на правом берегу. В дальнейшем его нужно было бы расширять, удерживать и обеспечивать снабжением.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о неопределенности относительно участия европейских представителей в следующем раунде мирных переговоров, подчеркнув, что Москва не согласовывала никакого расширения состава участников. По его словам, точная дата новой встречи пока не определена, а перед возможным привлечением Европы должны состояться еще один или несколько раундов исключительно в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о проведении совместных онлайн-консультаций между переговорными группами Украины, США и европейских партнеров. Глава государства подчеркнул, что к переговорам впервые присоединилась европейская переговорная команда в полном составе, а американскую сторону представляли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам обсуждения стороны решили, что следующую очную встречу для выработки конкретных совместных шагов проведут в Берлине в рамках "Коалиции желающих".

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о присоединении Европы к дипломатическому процессу по прекращению войны в обновленном формате "E5 + ЕС". Она уточнила, что в переговорную группу войдут представители пяти ключевых стран - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши - вместе с институтами Евросоюза, что позволит совместить участие в переговорах с максимальным усилением поддержки Киева и давления на Москву.

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