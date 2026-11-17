По мнению аналитиков, ракета, вероятно, управлялась в режиме реального времени.

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Крымский мост после атаки 17 ноября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Геращенко показал ракету "Фламинго" за мгновение до удара по мосту

Одной из арок больше нет

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено

Судоходство через Керченский пролив невозможно

Крылатую ракету FP-5 "Фламинго", по утверждению бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сняли на видео за секунду до попадания в Крымский мост. На кадрах последствий атаки, появившихся в Сети, видно, что одной из арок сооружения больше нет. На сообщение отреагировал Денис Штилерман - соучредитель и главный конструктор компании Fire Point, разрабатывающей "Фламинго".

Видео бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал утром 17 ноября.

видео дня

"А вот и видео - крылатая ракета FP-5 "Фламинго" за секунду до удара по Крымскому мосту", - написал он.

"Фламинго" за секунду до удара по Крымскому мосту / скриншот

Видео смотрите по ссылке.

Впоследствии Геращенко выложил кадры моста с близкого расстояния. По его словам, арка, поврежденная еще во время предыдущего удара, обрушилась.

"И теперь с близкого расстояния - одной из арок Крымского моста больше нет", - добавил Геращенко.

Одной из арок Крымского моста больше нет / t.me/Pravda_Gerashchenko

"Навигационная секция также заблокирована. Приятно", - написал также Геращенко.

Крымский мост после атаки / скриншот

Что ответили в Fire Point

Денис Штилерман отреагировал на пост о падении арки и пролета Крымского моста в воду в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки.

Отдельным постом Штилерман посвятил это событие памяти своих друзей и коллег Андрея и Юрия. По его словам, без них реализовать задуманное было бы невозможно.

Заблокирует ли обрушение арки Керченский пролив

На возможные последствия обрушения для судоходства обратил внимание OSINT-исследователь Intelschizo в X. Он предположил, что обрушившаяся конструкция может дополнительно заблокировать проход судов через Керченский пролив. Впрочем, это лишь оценка исследователя, официально она не подтверждена.

Видео разрушенного моста в тепловом диапазоне опубликовал общественный активист Сергей Стерненко в Threads. По его мнению, следующей целью должна стать железнодорожная часть переправы.

"Осталось добить железнодорожную часть. Это сложно, но реально", - написал Стерненко.

Более подробный анализ последствий атаки с помощью 3D-реконструкции обнародовали OSINT-аналитики Dnipro Osint в Telegram. По их данным, в результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 метров, также повреждено железнодорожное полотно.

"В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив приостановлено", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, ракета FP-5 "Фламинго" попала именно в железнодорожное полотно. Они считают, что ракета, вероятно, управлялась в режиме реального времени, а ее внешний вид соответствует характерным признакам "Фламинго".

Крымский мост атакуют вторую ночь подряд. В ночь на 16 ноября оккупационные власти заявили об ударе по переправе и временно перекрыли движение. Спутниковые снимки после той атаки зафиксировали два попадания на расстоянии 500 метров друг от друга и деформацию арки.

Тем временем в сети мгновенно разразилась волна мемов на тему "уставшего" Крымского моста.

Могут ли удары "Фламинго" повлиять на ход войны

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что возможности Украины наносить удары по территории России растут, и ракеты "Фламинго" - часть этого арсенала.

"Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Наши возможности растут. "Фламинго" летают, баллистика летает, дроны летают", - подчеркнул специалист.

Он подчеркнул, что за результатами украинских ударов внимательно следят в США.

"Американцы все это прекрасно видят, потому что в режиме онлайн наблюдают за полетами любых ракет и отмечают их результативность", - пояснил Загородний.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, ночью на 17 ноября Крымский мост атаковали второй раз подряд. По данным мониторинговых каналов, арка автомобильной части упала в воду, а один из пролетов обрушился.

Накануне, 16 ноября, по мосту также нанесли удар. Российские паблики писали, что боевая часть беспилотника упала на правую арку со стороны Крыма. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предположил, что поврежденная арка могла принадлежать железнодорожной части.

Удары по мосту совпали с подготовкой к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, которую называют попыткой повторить Ялтинскую конференцию 1945 года.

В Кремле пытались преуменьшить последствия атаки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что движение по мосту сохраняется, а повреждения оценивает Минтранс страны-агрессора. По данным мониторинговых каналов, конструкция отклонилась примерно на 15 градусов, а на подъездах застряли около 2000 автомобилей.

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