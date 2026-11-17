Из-за повреждения наземного участка поезда ходят только под землей, а общественный транспорт перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты.

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Взрывы в Киеве прогремели в 05:40 после пусков ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия ​

Кратко:

Россия утром 17 ноября ударила по Киеву баллистикой

На "зеленой" ветке метро остановлено движение на наземном участке

Северный и Южный мосты перекрыты, маршруты изменены

Страна-агрессор Россия утром во вторник, 17 ноября, атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице снова прогремела серия мощных взрывов. Из-за удара повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения, сообщает официальный Telegram-канал столицы.

Городские власти предупредили киевлян об угрозе за несколько минут до взрывов.

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"Красный уровень опасности! Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - говорилось в сообщении КГВА в 05:36.

Тревогу одновременно объявили в большинстве областей Украины, а Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистики. Еще через несколько минут военные зафиксировали пуски ракет. В 05:40 в столице прогремела серия мощных взрывов.

Метро ходит только по подземному участку

На "зеленой" линии метро временно остановили движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Причина - повреждение наземной инфраструктуры метрополитена во время ночного обстрела, сообщают городские власти.

Сейчас поезда ходят только по подземному участку, от "Сырца" до "Выдубичей". Когда восстановят сообщение с левобережными станциями, в метрополитене обещают сообщить отдельно. Во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытия.

Мосты перекрыты: как изменили маршруты

Из-за ударов городские власти временно перекрыли Северный и Южный мосты, поэтому общественный транспорт, который по ним ходил, пустили другими путями.

Через Подольский мостовой переход теперь ходят:

автобусы № 21, 73 и 101 - до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР - через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 - от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 - по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко".

На маршрут № 50 вывели больше троллейбусов. Через Дарницкий мост ходят автобусы № 22 и 91, а на маршруте № 22-ТР увеличили количество автобусов.

Обновлено. В 07:12 в КМВА сообщили, что в Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и нежилое здание. Информация о пострадавших уточняется.

В 07:15 стало известно, что движение поездов по "зеленой" линии метрополитена между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" возобновлено.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытия", - отметили в КГГА.

07:26 В Киевском метрополитене обновили информацию о работе поездов. Пока между "Осокорками" и "Красным хутором" движения нет.

"Движение поездов "зеленой" линии метрополитена между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" не восстановлено", - говорится в сообщении.

07:47 В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Украинцев предупреждали об атаке

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 ноября заявлял, что страна-агрессор Россия готовит новый массированный удар по Украине, а среди вероятных целей остаются энергетика и критическая инфраструктура.

По его словам, информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней, поэтому для украинских военных она не является неожиданной.

Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетическим объектам, поэтому Силы обороны готовятся к возможной атаке.

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что российские стратегические бомбардировщики могут за полдня перелететь в европейскую часть РФ, откуда оккупанты способны нанести следующий удар.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, утром 16 ноября в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, город был атакован реактивными БПЛА. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще десять - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Позже стало известно, что под удар попал объект пищевой промышленности. Возможно речь идет о заводе "Олейна" в Днепре.

В результате российского удара по Павлограду 14 ноября 10 человек получили ранения, есть погибший. Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести.

13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

12 ноября реактивные дроны атаковали Киев. В Соломенском районе после попадания БПЛА в девятиэтажное здание произошел пожар с третьего по шестой этаж. До этого КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы дронов.

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