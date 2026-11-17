По оценкам специалистов, диаметр астероида может составлять от 800 до 1800 метров.

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К Земле приближается крупный астероид / Коллаж Главред, фото: Buddy_Nath MasterTux

Вы узнаете:

Рядом с Землей ожидается прохождение крупного астероида

Небесное тело окажется на расстоянии примерно 389 855 километров от Земли

В начале августа 2027 года рядом с нашей планетой пройдет крупный астероид 1999 AN10.

По предварительным расчетам астрономов, 7 августа небесное тело окажется на расстоянии примерно 389 855 километров от Земли - это сопоставимо с дистанцией до Луны, сообщает EarthSky.

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Объект относится к семейству астероидов Аполлона. Их особенность заключается в том, что траектории движения пересекают орбиту Земли вокруг Солнца. Один оборот вокруг звезды 1999 AN10 совершает за 643 дня. Его орбита имеет вытянутую форму и простирается далеко за пределы марсианской орбиты.

По оценкам специалистов, диаметр астероида может составлять от 800 до 1800 метров.

Ранее более высокий уровень потенциальной опасности среди известных объектов приписывали астероиду Апофис, обнаруженному в 2004 году. Однако последующие наблюдения и расчеты показали, что столкновение с Землей ему не грозит как минимум в ближайшие сто лет. После этого оценку риска для Апофиса пересмотрели в сторону снижения.

Межзвездная комета удивила астрономов необычной активностью

Внимание исследователей привлекла комета 3I/ATLAS, которая попала в Солнечную систему из межзвездного пространства. Это всего второй подобный объект за всю историю астрономических наблюдений, обнаруженный в пределах нашей планетной системы.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, комета демонстрирует необычайно интенсивную активность. По данным ученых, каждую секунду она выделяет около 940 триллионов молекул углекислого газа.

Столь мощные выбросы при небольших размерах небесного тела вызывают особый интерес научного сообщества. Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются: специалисты рассчитывают получить больше информации о химическом составе объекта, его происхождении и поведении в ходе путешествия через Солнечную систему.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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