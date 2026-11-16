Изначально укрытия для трансформаторов обещали закончить до 1 октября, но подрядчикам до сих пор не хватает денег на бетон и арматуру.

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Защиту 80% подстанций Киевщины могут достроить к Новому году / Коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

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Укрытия для 80% подстанций Киевщины могут достроить к Новому году

Подрядчикам не хватает денег за бетон и арматуру

Бетонные укрытия примерно на 80% подстанций, которые входят в программу защиты Киевской области, можно достроить до Нового года. Для этого нужно дофинансировать отдельные объекты и помочь подрядчикам закрыть акты выполненных работ, чтобы трансформаторы получили защиту от ударов страны-агрессора РФ по энергетике.

Об этом рассказал бывший заместитель министра восстановления Руслан Олейник в интервью "Украинской правде". По его словам, полученные деньги позволили бы строителям рассчитаться за бетон и арматуру, которые они закупили с отсрочкой платежа.

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Олейник уверен, что успеть к праздникам реально, если решить вопрос с оплатой работ.

"Я верю, что эту задачу можно выполнить", - сказал он.

Что именно строят и почему сорваны сроки?

Речь идет о бетонных укрытиях для трансформаторов. Как объяснил экс-замминистра, они должны защищать оборудование от осколков, если дрон попадет поблизости.

Изначально защиту объектов, включая противодетонационные экраны, планировали завершить до 1 октября, однако этот срок не выдержали.

Сколько денег выделили на защиту подстанций?

Как сообщила Экономическая правда, по оценке Олейника, общая стоимость работ в Киевской области составляет около 2,4 млрд гривен. Государство выделило 1,1 млрд гривен, но на середину октября четыре подрядчика получили лишь около 600 млн гривен авансов.

Кроме того, по словам экс-чиновника, часть средств полгода оставалась на счетах областной администрации без использования. Он подчеркнул, что эти деньги так и не пошли на стройку.

"На эти средства не закупались материалы, на эти средства не закупалось топливо", - заявил Олейник.

Другие цифры приводит Фокус со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко. По данным издания, ни один из 26 объектов защиты энергетики Киевской области не достроен, хотя на них выделили 1,8 млрд гривен, а подрядчикам выплатили 750 млн гривен авансов.

В целом по Украине инженерную защиту обустраивают на 601 объекте критической инфраструктуры. По данным Экономической правды, в конце октября министр Николай Калашник сообщал о 109 построенных защитных сооружениях и необходимости еще 60 млрд гривен для завершения работ и следующей очереди строительства.

Можно ли полностью защитить подстанции от ударов РФ?

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что никакие меры не дают стопроцентной гарантии, но отказываться от защиты нельзя.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что мы должны делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Говоря о тактике врага, эксперт напомнил, что атаки на энергосети - не новость для Украины.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены по подстанциям объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Руководитель сектора Энергетика и климат Ukraine Facility Platform Александр Визир в комментарии NV Бизнес усомнился в эффективности расходов на защитные сооружения.

"Вопрос "почему так случилось" вполне уместен, и он тоже приходит мне в голову. Во-первых: зачем было тратить столько средств на защиту, если ее все равно разрушили? Во-вторых: было ли сделано все необходимое?", - отметил он.

Отдельно аналитик обратил внимание, что причины неудач пока публично никто не разбирает.

"Над подстанциями возводили защитные сооружения - но были ли они пробиты, обойдены или оказались неэффективными? Это важная тема для обсуждения, которую, конечно, сейчас никто не будет поднимать", - добавил Визир.

Удары по энергетике - новости

Как сообщал Главред, оккупанты с ночи 3 ноября не прекращали удары по энергообъектам Украины. В ISW предупредили о новой тактике Кремля, который пытается заставить Украину капитулировать. Аналитики отмечают, что россияне концентрируются на системно важных подстанциях и меньших энергообъектах.

Удары по энергетике затронули всю генерацию страны. Президент Владимир Зеленский назвал страны, которые окажут помощь поврежденным электростанциям. По его словам, поддержка партнеров должна уберечь энергосистему от блэкаута.

Эксперты также оценивают последствия атак для атомной энергетики. Специалисты объяснили, чем опасны удары РФ по энергетике этой зимой. Речь идет о росте рисков ядерной аварии в Украине.

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