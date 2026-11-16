На фронте погиб бывший мэр Равы-Русской – детали

С началом российской агрессии Николай Зинько добровольно отправился на фронт.

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На фронте погиб бывший мэр Равы-Русской / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mikola.zin.ko, facebook.com/oleh.tyahnybok

Кратко:

Николай Зинько родился в октябре 1987 года в Раве-Русской

Зинько проходил службу в добровольческом батальоне "Сечь"

В боях против российских оккупантов погиб бывший городской голова Равы-Русской Львовской области Николай Зинько. О его гибели сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, Зинько был многолетним членом партии, бойцом "Легиона Свободы" и возглавлял Львовскую областную организацию политической силы.

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"Трагическая весть для всей свободовской семьи. Погиб наш побратим...", - говорится в сообщении.

Николай Зинько родился в октябре 1987 года в Раве-Русской. Получил образование на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. К ВО "Свобода" присоединился в 2009 году, впоследствии возглавил городскую организацию партии. Также был депутатом Рава-Русского городского совета.

С началом российской агрессии Зинько добровольно отправился на фронт и проходил службу в добровольческом батальоне "Сечь". В 2015 году его отозвали из армии, после чего он занял должность городского головы Равы-Русской.

После полномасштабного вторжения России в Украину Николай Зинько снова вернулся к военной службе. Сначала он служил в добровольческом формировании территориальной громады "Свобода", а затем стал заместителем командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады.

Почему Кремль не видит реальной картины войны

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "Главреду" обратил внимание на то, что российское руководство принимает решения, опираясь на искаженную картину фронта.

"Путин при принятии решений отталкивается от ложной информации, поэтому в его понимании он побеждает", - отметил эксперт.

В качестве примера такой подачи информации специалист привел доклады высшего военного командования РФ о ситуации под Купянском.

"Герасимов и Белоусов утверждали, что Купянск захвачен, хотя даже их военные корреспонденты говорили, что это не так", - пояснил Ступак.

Оценивая масштаб сил, которые Кремль бросил на войну, эксперт обратил внимание на нагрузку на российскую армию.

"Более 700 тысяч российских военнослужащих застряли в боях на украинских фронтах", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупанты штурмуют украинский "пояс крепостей" в Донецкой области одновременно с четырёх направлений: с севера, востока, юга и юго-запада. Оккупанты уже добрались до Константиновки, которая замыкает с юга главную линию обороны на Донбассе, сообщает Институт изучения войны (ISW). Именно Константиновку эксперты считают крайней южной точкой этого оборонительного рубежа. Поэтому прорыв врага к городу означает, что бои приблизились к ключевой укрепленной зоне региона.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Врагу удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.

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