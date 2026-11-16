Не хлеб и не сухари: секретный ингредиент сделает котлеты в разы сочнее

Читайте в материале:
- Как приготовить сочные котлеты из свинины
- Зачем добавлять квашеную капусту в фарш
- Как приготовить свиные котлеты с квашеной капустой
Обычные мясные котлеты можно сделать значительно сочнее с помощью одного доступного ингредиента. В фарш достаточно добавить квашеную капусту, пишет Pysznosci. Она улучшит текстуру блюда и придаст ему легкую кислинку, которая хорошо сочетается со свининой.
Главред расскажет, как приготовить сочные котлеты с квашеной капустой.
Зачем добавлять квашеную капусту в фарш
Квашеная капуста влияет не только на вкус, но и на консистенцию готовых котлет. Она помогает сделать их мягче и сочнее, а легкая кислинка уравновешивает жирность свиного фарша. Особенно удачно этот ингредиент сочетается с мясом из свиной лопатки или шеи.
Однако перед добавлением капусту нужно подготовить. Её следует хорошо отжать от лишнего сока, иначе фарш станет слишком жидким, а котлеты будет сложнее сформировать. После этого капусту следует мелко нарезать, чтобы кусочки равномерно распределились в мясной смеси.
С солью также нужно быть осторожными: квашеная капуста уже имеет соленый вкус, поэтому добавлять много соли в фарш не стоит. Лучше сначала приправить его черным перцем, а количество соли отрегулировать по необходимости.
Как приготовить котлеты с квашеной капустой
Для приготовления понадобятся:
- 500 г свиного фарша;
- 200 г квашеной капусты (до отжима);
- 1 средняя луковица;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки растительного масла для обжаривания лука;
- панировочные сухари;
- соль и черный перец по вкусу;
- растительное масло или сало для жарки.
Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте на масле до прозрачности. Квашеную капусту тщательно отожмите от рассола и измельчите ножом.
В глубокой миске смешайте свиной фарш, капусту, обжаренный лук и яйцо. Добавьте черный перец и немного соли, после чего тщательно вымесите смесь руками. Если фарш оказался слишком жидким, добавьте немного панировочных сухарей, чтобы он стал плотнее и хорошо держал форму.
Из готовой массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с маслом или салом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
В конце убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте котлеты ещё на несколько минут, чтобы они полностью прожарились внутри. Благодаря квашеной капусте мясо приобретет более нежную текстуру, а готовое блюдо - приятный кисловатый привкус.
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