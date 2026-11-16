Не хлеб и не сухари: секретный ингредиент сделает котлеты в разы сочнее

Чтобы свиные котлеты не получились сухими и плотными, в мясной фарш можно добавить немного квашеной капусты.

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Рецепт сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как приготовить сочные котлеты из свинины

Зачем добавлять квашеную капусту в фарш

Как приготовить свиные котлеты с квашеной капустой

Обычные мясные котлеты можно сделать значительно сочнее с помощью одного доступного ингредиента. В фарш достаточно добавить квашеную капусту, пишет Pysznosci. Она улучшит текстуру блюда и придаст ему легкую кислинку, которая хорошо сочетается со свининой.

Главред расскажет, как приготовить сочные котлеты с квашеной капустой.

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Зачем добавлять квашеную капусту в фарш

Квашеная капуста влияет не только на вкус, но и на консистенцию готовых котлет. Она помогает сделать их мягче и сочнее, а легкая кислинка уравновешивает жирность свиного фарша. Особенно удачно этот ингредиент сочетается с мясом из свиной лопатки или шеи.

Однако перед добавлением капусту нужно подготовить. Её следует хорошо отжать от лишнего сока, иначе фарш станет слишком жидким, а котлеты будет сложнее сформировать. После этого капусту следует мелко нарезать, чтобы кусочки равномерно распределились в мясной смеси.

С солью также нужно быть осторожными: квашеная капуста уже имеет соленый вкус, поэтому добавлять много соли в фарш не стоит. Лучше сначала приправить его черным перцем, а количество соли отрегулировать по необходимости.

Как приготовить котлеты с квашеной капустой

Для приготовления понадобятся:

500 г свиного фарша;

200 г квашеной капусты (до отжима);

1 средняя луковица;

1 яйцо;

2 столовые ложки растительного масла для обжаривания лука;

панировочные сухари;

соль и черный перец по вкусу;

растительное масло или сало для жарки.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте на масле до прозрачности. Квашеную капусту тщательно отожмите от рассола и измельчите ножом.

В глубокой миске смешайте свиной фарш, капусту, обжаренный лук и яйцо. Добавьте черный перец и немного соли, после чего тщательно вымесите смесь руками. Если фарш оказался слишком жидким, добавьте немного панировочных сухарей, чтобы он стал плотнее и хорошо держал форму.

Из готовой массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с маслом или салом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

В конце убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте котлеты ещё на несколько минут, чтобы они полностью прожарились внутри. Благодаря квашеной капусте мясо приобретет более нежную текстуру, а готовое блюдо - приятный кисловатый привкус.

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