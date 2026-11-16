Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

Первые сигналы об угрозе со стороны беспилотников в Ростовской области поступили в 00:29, а столб дыма над городом местные жители заметили около 04:30.

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​ Пожар на НПЗ в России ​ / Коллаж: Главред, ​фото: Exilenova+ ​

Кратко:

Ночью в Азове раздавались взрывы, возле порта загорелась нефтебаза

Перед этим в регионе объявили об угрозе с дронов и ракет

Официальных подтверждений удара пока нет

Ночью 16 ноября в городе Азов Ростовской области страны-агрессора РФ раздавались взрывы, после чего на нефтебазе вблизи Азовского морского порта вспыхнул масштабный пожар. Атака стала продолжением серии ударов по топливной инфраструктуре России, под которые в последние недели попали и крупнейшие российские НПЗ. О пожаре на нефтебазе сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Авторы канала обнародовали кадры из Азова и сопроводили их кратким комментарием.

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"Еще кадры из Азова, где горит нефтебаза после атаки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в районе нефтебазы недалеко от улицы Кондаурова.

Атака на НПЗ в Азове / Фото: t.me/exilenova_plus

"Нефтебаза в Азове продолжает гореть", - добавили позже мониторы.

Пожар на НПЗ в Азове / Фото: Exilenova+

Что происходило в Ростовской области ночью?

Первые предупреждения об угрозе беспилотников появились в 00:29 - опасность была объявлена для южной части Ростовской области, о чем написал Telegram-канал "Новости Ростова и области". Далее события развивались следующим образом:

02:07 - местные жители начали сообщать о громких звуках над регионом;

03:24 - в области объявили ракетную тревогу, людям рекомендовали перейти в помещения без окон или в укрытия;

03:40 - ракетную угрозу сняли;

04:16 - подписчики местных пабликов вновь начали писать о громких взрывах;

04:30 - появились сообщения о столбе дыма над областью.

Атака на НПЗ в Азове / Фото: Exilenova+

Обновлено. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что утром 16 ноября в результате воздушной атаки БПЛА в Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

"Всего в Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий. В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения обломков БПЛА повреждены 3 частных дома, произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нет. В результате воздушной атаки минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах", - написал он.

Азов уже становился мишенью атак: в июне 2024 года после налета дронов в городе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Пострадал ли терминал "Азовпродукт"?

Азов расположен недалеко от устья Дона и имеет собственную портовую инфраструктуру с терминалами для хранения и перевалки нефтепродуктов. Один из них - терминал "Азовпродукт", который работает со светлыми нефтепродуктами, продуктами нефтехимии и метанолом.

По данным предприятия, общий объем его резервуарного парка составляет 30 тыс. кубометров, а мощность приема и отгрузки достигает 60 тыс. тонн в месяц. Впрочем, подтверждений того, что под удар попал именно этот терминал, пока нет.

Российские власти пока не признали удар по нефтебазе в Азове. Генеральный штаб ВСУ об этой операции также не сообщал.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Грозит ли России топливный кризис из-за ударов по НПЗ?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар еще в июне в интервью Главреду отметил, что перебои с топливом в России являются тревожным сигналом, но пока не полноценным кризисом.

"Это симптом, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано", - подчеркнул специалист.

По его словам, перевести ситуацию в критическую фазу могут именно удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам топлива.

"Довести эту ситуацию до критического уровня - задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам готовых нефтепродуктов", - пояснил Гончар.

В свою очередь, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко в комментарии, приведенном изданием "Хвиля", считает, что после ноябрьской волны атак положение с бензином в РФ резко ухудшилось.

"Правительство будет вынуждено значительно, практически до нуля, ограничивать частное потребление бензина", - отметил он.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, с 30 октября Силы обороны Украины атаковали пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Впоследствии Генштаб ВСУ назвал пострадавшие заводы, среди которых Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Саратовский завод после атаки остановил работу.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам ощутимо сказались на российском топливном рынке. По данным The Moscow Times, за две недели беспилотники атаковали пять крупнейших НПЗ РФ. Издание предупреждало об угрозе дефицита бензина, очередях на АЗС и ограничениях на продажу топлива.

По данным Минобороны Украины, страна-агрессор РФ не только теряет часть мощностей по переработке нефти, но и сталкивается с проблемами на внутреннем топливном рынке, а также вынуждена усиливать защиту основных маршрутов экспорта энергоресурсов. В конце октября и в ноябре 2026 года Украина активизировала дальнобойные удары по объектам российской нефтяной отрасли. Под удары попали крупные НПЗ, нефтехранилища, насосные станции и экспортные терминалы. Это свидетельствует о системном характере кампании, направленной не на отдельные объекты, а на различные звенья производства и поставок нефтепродуктов.

Так, всего за одну неделю украинские удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших российских НПЗ. Фактические объемы переработки нефти могли сократиться примерно на 30% - до 200 тысяч тонн в сутки.

Под удары попадает и нефтяная логистика страны-агрессора. 13 ноября дроны СБУ поразили ЛВДС "Самара" в Самарской области, через которую проходит нефть экспортного сорта "Urals". Генштаб также подтвердил поражение аэродрома "Липецк-2".

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