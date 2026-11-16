Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 07:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первые сигналы об угрозе со стороны беспилотников в Ростовской области поступили в 00:29, а столб дыма над городом местные жители заметили около 04:30.
​ Пожар на НПЗ в России ​
​ Пожар на НПЗ в России ​ / Коллаж: Главред, ​фото: Exilenova+ ​

Кратко:

  • Ночью в Азове раздавались взрывы, возле порта загорелась нефтебаза
  • Перед этим в регионе объявили об угрозе с дронов и ракет
  • Официальных подтверждений удара пока нет

Ночью 16 ноября в городе Азов Ростовской области страны-агрессора РФ раздавались взрывы, после чего на нефтебазе вблизи Азовского морского порта вспыхнул масштабный пожар. Атака стала продолжением серии ударов по топливной инфраструктуре России, под которые в последние недели попали и крупнейшие российские НПЗ. О пожаре на нефтебазе сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Авторы канала обнародовали кадры из Азова и сопроводили их кратким комментарием.

видео дня

"Еще кадры из Азова, где горит нефтебаза после атаки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в районе нефтебазы недалеко от улицы Кондаурова.

Нападение на НПЗ в Азове
Атака на НПЗ в Азове / Фото: t.me/exilenova_plus

"Нефтебаза в Азове продолжает гореть", - добавили позже мониторы.

Пожар на НПЗ в Азове
Пожар на НПЗ в Азове / Фото: Exilenova+

Что происходило в Ростовской области ночью?

Первые предупреждения об угрозе беспилотников появились в 00:29 - опасность была объявлена для южной части Ростовской области, о чем написал Telegram-канал "Новости Ростова и области". Далее события развивались следующим образом:

  • 02:07 - местные жители начали сообщать о громких звуках над регионом;
  • 03:24 - в области объявили ракетную тревогу, людям рекомендовали перейти в помещения без окон или в укрытия;
  • 03:40 - ракетную угрозу сняли;
  • 04:16 - подписчики местных пабликов вновь начали писать о громких взрывах;
  • 04:30 - появились сообщения о столбе дыма над областью.
Нападение на НПЗ в Азове
Атака на НПЗ в Азове / Фото: Exilenova+

Обновлено. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что утром 16 ноября в результате воздушной атаки БПЛА в Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

"Всего в Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий. В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения обломков БПЛА повреждены 3 частных дома, произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нет. В результате воздушной атаки минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах", - написал он.

Азов уже становился мишенью атак: в июне 2024 года после налета дронов в городе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Пострадал ли терминал "Азовпродукт"?

Азов расположен недалеко от устья Дона и имеет собственную портовую инфраструктуру с терминалами для хранения и перевалки нефтепродуктов. Один из них - терминал "Азовпродукт", который работает со светлыми нефтепродуктами, продуктами нефтехимии и метанолом.

По данным предприятия, общий объем его резервуарного парка составляет 30 тыс. кубометров, а мощность приема и отгрузки достигает 60 тыс. тонн в месяц. Впрочем, подтверждений того, что под удар попал именно этот терминал, пока нет.

Российские власти пока не признали удар по нефтебазе в Азове. Генеральный штаб ВСУ об этой операции также не сообщал.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Грозит ли России топливный кризис из-за ударов по НПЗ?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар еще в июне в интервью Главреду отметил, что перебои с топливом в России являются тревожным сигналом, но пока не полноценным кризисом.

"Это симптом, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано", - подчеркнул специалист.

По его словам, перевести ситуацию в критическую фазу могут именно удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам топлива.

"Довести эту ситуацию до критического уровня - задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам готовых нефтепродуктов", - пояснил Гончар.

В свою очередь, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко в комментарии, приведенном изданием "Хвиля", считает, что после ноябрьской волны атак положение с бензином в РФ резко ухудшилось.

"Правительство будет вынуждено значительно, практически до нуля, ограничивать частное потребление бензина", - отметил он.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, с 30 октября Силы обороны Украины атаковали пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Впоследствии Генштаб ВСУ назвал пострадавшие заводы, среди которых Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Саратовский завод после атаки остановил работу.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам ощутимо сказались на российском топливном рынке. По данным The Moscow Times, за две недели беспилотники атаковали пять крупнейших НПЗ РФ. Издание предупреждало об угрозе дефицита бензина, очередях на АЗС и ограничениях на продажу топлива.

По данным Минобороны Украины, страна-агрессор РФ не только теряет часть мощностей по переработке нефти, но и сталкивается с проблемами на внутреннем топливном рынке, а также вынуждена усиливать защиту основных маршрутов экспорта энергоресурсов. В конце октября и в ноябре 2026 года Украина активизировала дальнобойные удары по объектам российской нефтяной отрасли. Под удары попали крупные НПЗ, нефтехранилища, насосные станции и экспортные терминалы. Это свидетельствует о системном характере кампании, направленной не на отдельные объекты, а на различные звенья производства и поставок нефтепродуктов.

Так, всего за одну неделю украинские удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших российских НПЗ. Фактические объемы переработки нефти могли сократиться примерно на 30% - до 200 тысяч тонн в сутки.

Под удары попадает и нефтяная логистика страны-агрессора. 13 ноября дроны СБУ поразили ЛВДС "Самара" в Самарской области, через которую проходит нефть экспортного сорта "Urals". Генштаб также подтвердил поражение аэродрома "Липецк-2".

Больше новостей об ударах по России:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Азов Ростовская область нефтебаза НПЗ атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

07:31Мир
Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

07:08Война
Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

06:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Последние новости

07:31

Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

07:08

Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

06:38

Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

05:31

На месте предполагаемой стоянки Ноева ковчега обнаружили удивительную находку

05:10

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
03:33

Зачем ставить стакан с водой возле батареи: интересный бытовой трюк

02:36

О затхлом запахе можно забыть: что сделать с полотенцами после стирки

01:10

Тайна из глубин космоса: астрономы обнаружили загадочное излучение

15 ноября, воскресенье
23:53

"Путин хочет все": генерал США предложил неожиданный план завершения войны

Реклама
23:09

Враг продвинулся сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

22:42

Почему нельзя сушить одежду на батареях: эксперты указали на скрытую опасность

22:22

Сотни дронов массированно атаковали Россию: Москва оказалась среди главных целей

22:06

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил об угроза нового удара

21:39

В спальне будет теплее даже без отопления: что стоит изменить в комнате

21:14

Усть-Луга в огне: спутники показали последствия мощной атаки на топливный хаб

21:09

Хрустящая корочка без лишнего масла: как приготовить свиные отбивные по-новому

20:36

У Путина "разыгрался аппетит", на переговорах выдвинул новые ультиматумы - WP

19:58

Кофейная гуща вместо удобрения: раскрыт секрет пышного роста домашних цветовВидео

19:48

Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

19:10

Безумие стало легитимной темой: Невзлин о новом ультиматуме Путина Европемнение

Реклама
19:03

"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

18:31

В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

18:30

Эстония полностью закрывает границу с РФ: названа причина радикального решения

18:03

Полнолуние 24 ноября: что оно принесет каждому знаку зодиака

18:01

Ковер будет как новый: 4 домашних средства, которые справятся даже со старыми пятнами

17:55

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесениВидео

17:47

"Напряженность между силовыми ведомствами уже невозможно скрывать": военный Бабак о заявлениях генерала Дуки

17:05

Под ударом - крупнейшие НПЗ: в РФ масштабные проблемы из-за атак ВСУ

17:02

Спасут ли Киев паромы и понтоны в случае ударов по мостам: "Флеш" назвал главную проблему

16:35

Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

16:25

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

16:20

Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

16:07

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

15:47

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

15:37

Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

15:20

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

15:13

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимойВидео

15:07

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

14:46

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

Реклама
13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять