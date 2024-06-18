Атака дронов в РФ: в Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

По словам местных жителей, перед возгоранием местные жители слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами случился в районе 2:30.

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Пожар в Азове вспыхнул в результате атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, по предварительным данным, жертв нет.

"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС", — написал глава региона.

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По словам местных жителей, перед возгоранием местные жители слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами случился в районе 2:30.

Смотрите видео - В Сети опубликовали кадры с места пожара в Азове Ростовской области после атаки БПЛА:

Как сообщает Telegram-канал "Это Ростов Новости", горит завод по производству метанола в районе порта.

Атаки дронов на РФ

В ночь на 15 июня беспилотники атаковали Ростовскую область страны-агрессора России. В районе Каменска-Шахтинского работала ПВО. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет.

В ночь на 14 июня была осуществлена атака на аэродром в Морозовске, где дислоцируются самолеты российских оккупантов Су-34 и Су-24. Однако, этот аэродром будет атакован снова, но пока ГУР ждет информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты.

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там был атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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