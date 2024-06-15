У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет.

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Беспилотники атаковали Ростовскую область РФ / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

В ночь на субботу, 15 июня, беспилотники атаковали Ростовскую область страны-агрессора России. Известно, что в районе Каменска-Шахтинского работала ПВО. Об этом написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО якобы было сбито несколько БПЛА.

По его словам, обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет.

видео дня

В сети также появилось видео, на котором видно момент пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский. Там расположено федеральное предприятие "Комбинат Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.

Смотрите видео, на котором виден момент пролета одного из дронов:

Удары по территории РФ - последние новости

Напомним, в ночь на пятницу, 14 июня, была осуществлена атака на аэродром в Морозовске, где дислоцируются самолеты российских оккупантов Су-34 и Су-24. Однако, этот аэродром будет атакован снова, но пока ГУР ждет информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты.

Ранее сообщалось о поражении истребителя "пятого поколения" Су-57 во время атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Днями ранее, губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил о ночной атаке дронов - в городе Ливны произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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