"Бавовны" в РФ может стать больше: Буданов назвал основные цели для атак

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше.
По его словам, Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине.
"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - сказал Буданов в интервью CNN.
Глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".
"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил он.
Теперь, по словам Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.
Как сообщал Главред, 21 января жители Ленинградской области Российской Федерации слышали взрывы. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк".
18 января в городе Подольск Московской области произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотного летательного аппарата, летевшего в направлении Москвы.
В ночь на 16 января в Воронеже произошла серия взрывов, местные слышали по меньшей мере пятнадцать. По словам губернатора, их осуществили украинские беспилотники.
Другие новости:
- Визит Путина в КНДР: Буданов раскрыл реальную цель визита и детали переговоров
- Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов
- Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз