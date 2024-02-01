УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бавовны" в РФ может стать больше: Буданов назвал основные цели для атак

Анна Ярославская
1 февраля 2024, 09:30
Глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".
Кирилл Буданов, дрон
Кирилл Буданов заявил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше.

По его словам, Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - сказал Буданов в интервью CNN.

видео дня

Глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил он.

Теперь, по словам Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Как сообщал Главред, 21 января жители Ленинградской области Российской Федерации слышали взрывы. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк".

18 января в городе Подольск Московской области произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотного летательного аппарата, летевшего в направлении Москвы.

В ночь на 16 января в Воронеже произошла серия взрывов, местные слышали по меньшей мере пятнадцать. По словам губернатора, их осуществили украинские беспилотники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины взрыв война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму

"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму

10:35 Украина
Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

09:00 Мир
Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз

Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз

08:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:39

Стало известно, когда король Чарльз передаст бразды правления своему сыну

10:35

"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в КрымуВидео

10:14

Будут кипеть нешуточные страсти: что ждет все знаки зодиака в любви в феврале 2024Видео

10:09

Что означают звезды на коньяке: как выбрать качественный продукт

10:03

Помощь Украине и граница: Конгресс США может изменить планы по голосованию – СМИ

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
09:53

США возобновит поставки Турции самолетов F-35: есть важное условие по Украине

09:30

"Бавовны" в РФ может стать больше: Буданов назвал основные цели для атак

09:27

Аграрии ожидают принятия законопроекта об электронных аграрных расписках

09:00

Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

Реклама
08:56

Гороскоп на завтра 2 февраля 2024: Стрельцов попросят о помощи, Рыбам нужен отдых

08:45

Буданов ответил на слухи о его назначении на пост Залужного

08:10

История с "отставкой Залужного": чего ждатьмнение

08:09

Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз

08:08

В ЕС назвали страну, которая станет "мишенью" РФ, если Украина падет

08:00

Гороскоп на февраль-2024 от Влада Росса: какие радости и встряски принесёт месяцЭксклюзив

07:32

Зеленский может уволить Залужного через несколько дней — CNN

06:48

РФ сбросила две авиабомбы на больницу в Харьковской области: что известно

06:10

Иран уже прямым текстом угрожает СШАмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти ананас

05:10

Разрушите судьбу и потеряете счастье: что нельзя делать 1 февраля

Реклама
04:35

Генерал-майор сказал, что поможет Украине изменить ход войны

03:37

В США анонсировали "приятные неожиданности" для Путина на поле боя в 2024 году

03:03

Настоящая находка: для чего нужно агроволокно и как его использовать правильно

02:35

Это делают все: врач предупредила об угрозе от популярной утренней привычки

02:05

Ким Кардашьян показала изувеченные болезнью ноги без фотошопа

01:35

Дипломат объяснил, зачем Путин начал войну в УкраинеВидео

00:24

Россияне атаковали Харьков беспилотниками: ударили по гражданской инфраструктуре

31 января, среда
23:53

"Президент может принимать любые решения": в ОП прокомментировали "увольнение" Залужного

23:41

Гороскоп на февраль 2024 года для Дев: приятные новости, гармония и деньгиВидео

23:00

СМИ узнали, почему у Трампа постоянно меняется цвет волос

22:55

Гороскоп на февраль 2024 года для Львов: чем удивит последний месяц зимыВидео

22:55

"Война коснется каждого": генерал рассказал, почему не стоит бояться мобилизации

22:52

Там, где рождается сказка: где находится Диснейленд

22:47

В семье Ольги Фреймут случилось горе

22:25

Удары по Крыму: в РФ ноют об уничтоженных самолетах и двухсотой "военной элите"

22:21

Любит быть нормальной: чем занимается "засекреченная" дочь Владимира Кличко

22:07

Путин впервые с начала большой войны посетит страну-члена НАТО - Reuters

21:50

"Папа, я живой": отец рыдает, услышав голос сына, который вернулся из пленаФотоВидео

21:15

Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов

20:54

Два знака зодиака столкнутся с трудностями жизни в феврале

Реклама
20:49

Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

20:48

ЕС даст Украине миллион боеприпасов, но с опозданием: Боррель назвал сроки

20:46

"Горло болит после нее": Билозир назвала самую нелюбимую украинскую звезду

20:36

20 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в странах ЕС - Боррель

20:24

Суд ООН вынес первое решение против России: СМИ называют это "историческим днем"Видео

20:12

"Очищаем Крым от РФ": Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

20:08

Гороскоп на февраль 2024 года: Весы рискуют потерять любовь, но выиграть в лотереюВидео

19:44

Чем полезен мед: врач рассказал про удивительные свойства этого продукта

19:35

"Папочка, привет": полицейский впервые после плена позвонил родным, плакали всеФотоВидео

19:28

Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять