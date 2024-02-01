"Бавовны" в РФ может стать больше: Буданов назвал основные цели для атак

Глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

https://glavred.info/ukraine/bavovny-v-rf-mozhet-stat-bolshe-budanov-nazval-osnovnye-celi-dlya-atak-10537943.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов заявил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше.

По его словам, Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - сказал Буданов в интервью CNN.

видео дня

Глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил он.

Теперь, по словам Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Как сообщал Главред, 21 января жители Ленинградской области Российской Федерации слышали взрывы. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк".

18 января в городе Подольск Московской области произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотного летательного аппарата, летевшего в направлении Москвы.

В ночь на 16 января в Воронеже произошла серия взрывов, местные слышали по меньшей мере пятнадцать. По словам губернатора, их осуществили украинские беспилотники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.