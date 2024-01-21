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Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно

Юрий Берендий
21 января 2024, 07:34
СМИ сообщают о массированной атаке дронов по городам и стратегическим объектам на территории России.
Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно
Взрывы слышали сразу в нескольких регионах России / Коллаж Главред. фото: скриншот с видео, ССО

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

В результате возник пожар. Российские СМИ сообщили, что загорелся либо нефтяной, либо угольный терминал порта.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании "Новатэк". По его словам, пострадавших нет, была проведена эвакуация персонала.

видео дня

Смотрите видео с последствиями удара по терминалу в Ленинградской области России:

"В Кингисепском районе Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за пожара в терминале "Новатэка", - добавил он.

По заявлениям российских источников, вероятно, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют атаки на территории Смоленской, Тульской и Орловской областей. Первые сообщения о возможной работе противовоздушной обороны (ПВО) появились примерно в 22:30.

OSINT-аналитики из группы Dnipro сообщают о прилете по территории автомобильного завода "Щегловский вал". Об этом аналитики написали в своем Телеграмме.

Известно, что на заводе в городе Тула (300 километров от Украины) производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также проводят модернизацию различной бронетехники.

"Стоит учесть, что рядом с АО "Щегловский вал" также есть завод АО "Конструкторское бюро приборостроения", а это одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ. Из сообщений местных все прилеты и пожарные помчались именно туда", - указывают аналитики.

Кроме того, вероятно, прилеты были в Смоленске и Орле, где тоже расположены важные для РФ объекты ВПК.

"Этот удар действительно получился очень и очень успешным", - говорится в сообщении аналитической группы Dnipro.

Взрывы в России

Напомним, ночью 16 января в городе Воронеж произошла серия взрывов. Губернатор города сообщил, город атакован украинскими беспилотниками.

Как сообщало издание Главред, ночью на 18 января в городе Подольск Московской области также произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отбили атаку беспилотника.

Также в российском городе Белгород, ночью с 29 на 30 декабря, слышали взрывы. Губернатор региона сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем.

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