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"Все произойдет очень быстро": дипломат назвал сценарий распада России

Руслана Заклинская
21 января 2024, 02:24
Поскольку в РФ со времен СССР ничего не изменилось, то сценарий распада страны будет похожим.
Распад России, Владимир Огрызко
Огрызко рассказал о причине, которая ускорит распад РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой. Распад РФ будет напоминать развал СССР. Об этом рассказал дипломат Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо".

"Я считаю, что масштаб протестных движений в России будет больше, что приведет к ускорению распада РФ, только тогда, когда посыплются структуры в Москве. Когда начнется межклассовая грызня в Кремле и начнется борьба за место Путина. Когда в Кремле будут заниматься собой, тогда регионы могут вспыхнуть не на шутку", - сказал Огрызко.

По словам Огрызко, подобный сценарий распада может произойти, когда власть в Кремле придет в упадок, а регионы начнут высказывать свои претензии на автономию. Дипломат подчеркнул, что сценарий распада РФ будет похожим с распадом бывшего СССР.

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"В России не только Башкортостан может взорваться. Тоже самое мы можем ожидать и на Дальнем Востоке и Сибири. То есть настроения автономии в той же самой Сибири огромны. Поэтому все может произойти очень быстро и похоже на то, что произошло с советской империей. Однако, опять же, в СССР все началось с того, что власть в Москве была потеряна теми, кто ее имел. После этого и начался процесс развала СССР. Поэтому, поскольку в РФ со времен СССР ничего не изменилось, то сценарий будет похожим", - пояснил он.

Распад России

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к фрагментации России, которая, по его словам, разворачивается уже сейчас. События в Башкортостане считаются лишь началом этого процесса, а события в Ичкерии, Дагестане и Татарстане свидетельствуют о наличии интересных процессов в этих регионах.

Кроме этого, в 2024 году возможны внутренние изменения в России, включая возможность дворцового переворота. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, считает, что шаткая ситуация в Кремле, борьба за власть и зачистка ближайших окружающих Путина могут привести к выводу российских войск из Украины.

Также военный эксперт Роман Свитан считает, что в России возможны бунты только в случае, если закончатся деньги. Он также утверждает, что даже при возможных дворцовых переворотах россияне найдут альтернативного лидера, похожего на Путина, а русское население может и не заметить изменений.

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