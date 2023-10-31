"Всё просто повалится": генерал СБУ оценил сценарий распада РФ

Распад России может произойти тогда, когда сама РФ не сможет поддерживать жизнеспособность регионов на нынешнем уровне или когда субъекты поймут, что они отдают Москве намного больше, чем получают. В один момент Якутия, Татарстан и Башкортостан или Северный Кавказ могут выйти из ее состава. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.
В ходе чата на Главреде он рассказал о том, что распад России может произойти в случае реализации двух вариантов развития событий.
"Во-первых, отсутствие возможности у Российской Федерации поддерживать регионы хотя бы на том же уровне, что и сейчас. Во-вторых, когда регионы РФ поймут, что средства, которые они отдают Москве, намного больше, чем те средства, которые они получают от центра", - считает Ягун.
По его словам, в дальних регионах России уже понимают, что война, которую развязал Кремль против Украины, им не нужна.
Смотрите чат с Виктором Ягуном на Главреде:
"Маленький, но очень показательный нюанс. В Ханты-Мансийском автономном округе одна из немногих женщин-губернаторов в России в разговоре с другими женщинами, которые рассказывали, как плохо российским ребятам на фронте, позволила себе высказаться очень откровенно – мол, нам вообще та война не была нужна, не понятно, кто её начал и зачем, нужно решать собственные проблемы, а не воевать. То есть некоторые губернаторы понимают ситуацию", - напомнил эксперт.
Как полагает аналитик, в один момент из России может выйти сразу несколько регионов. Первой на очереди наверняка будет Чечня.
"Например, что такое Ханты-Мансийский автономный округ? Помимо того, что там живут народы ханты и манси, это огромный нефтяной и газовый хаб, который может зарабатывать не меньше денег, чем Саудовская Аравия или Кувейт. В определённый момент, например, Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ, что-то придумают и попытаются выйти из состава РФ. Кстати, Северный Кавказ может просто взорваться, тот самый Кадыров первым всех бросит и скажет, что он давно готовился к этому и является подпольным сторонником Дудаева. Так всё просто повалится, одно за другим. Парад суверенитетов может быть очень быстрым. В России всё это понимают и стараются либо пряником, либо кнутом сдержать такие регионы. Пока это удаётся", - подчеркнул Виктор Ягун.
Ранее специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов заявил, что Запад боится распада России, поскольку в таком случае сломаются механизмы снабжения других стран ресурсами. По его словам, идеальный сценарий для западного мира – демократизация РФ с ее выходом из-под влияния Китая.
Военный эксперт Роман Свитан назвал сценарий распада России. Как полагает аналитик, вариант событий возможен в том случае, если сами субъекты РФ станут суверенными республиками. Сценарий может быть похож на распад СССР.
Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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