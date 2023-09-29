Шесть республик и парад суверенитетов: Свитан назвал сценарий распада России

Падение фронта оккупантов России в Украине вряд ли приведет к масштабным процессам дестабилизации в стране-агрессоре, считает военный эксперт Роман Свитан.

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Подъем национальных республик приведет к развалу России - Свитан / depositphotos.com/ua, скриншот YouTube

Серьезные перемены в России возможны только в том случае, если субъекты превратятся в самостоятельные суверенные республики. Речь идет о процессах, схожих с теми, которые были при распаде СССР. Другие ситуации не приведут к каким-либо изменениям в РФ. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что маховик перемен в России запустится только в том случае, если регионы захотят стать самостоятельными субъектами. К примеру, на перемены решатся национальные республики.

"Только внутренние процессы (способны привести к изменениям, - ред.), касающиеся национальной самоидентификации некоторых республик Российской Федерации: Ичкерии, Ингушетии, Татарстана, Бурятии, Якутии, Башкирии и других", - считает Свитан.

Также он добавил, что подобный сценарий предполагает события, схожие по аналогии с развалом СССР. Что-либо другое не приведет к изменениям в РФ.

"Речь идёт о примерно таких же процессах, как были при развале Советского Союза. Ничто другое Россию не подвигнет к каким-либо серьёзным изменениям. Только это", - подчеркнул Роман Свитан.

Смотрите видео, в котором Свитан сделал прогноз о сценарии развала России:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Будет ли распад России

Европа боится распада России, считает публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. В интервью Главреду он сказал о том, что идеальный сценарий для Европы – демократизация РФ и ее выход из-под влияния Китая.

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Распад РФ может запуститься по одному сценарию, прогнозирует исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Как полагает аналитик, если Россия придет в упадок, процесс ее развала уже никто не сможет остановить.

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