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Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

Алёна Воронина
12 сентября 2023, 04:30
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Когда социальные проблемы в России наложатся на экономические, то могут воплотиться в жизнь радикальные сценарии.
Владимир Путин, Александр Леонов
Есть сценарий, по которому может запуститься распад РФ, говорит Леонов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

До распада страны-агрессора России еще пока далеко, но гораздо ближе и вероятнее выглядит начало ее упадка. Если начнется упадок, это может иметь цепную реакцию и привести к более серьезным последствиям для РФ.

Радикальные сценарии в России могут воплотиться в жизнь при одном сценарии – если социальные проблемы наложатся на экономические. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью Главреду.

Он отмечает, что если в РФ запустится сценарий распада, то на это не смогут повлиять никакие другие политические игроки, то есть влияние других стран уже не сможет этого остановить.

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"В России сейчас сценарий распада поддерживается и через создание национальных батальонов, которые комплектуются по территориальному принципу различных республик, областей, краев. Фактически местные элиты будут иметь бойцов, если в РФ начнется какая-то смута. То есть у них уже будет инструмент для защиты и отстаивания своей власти. И здесь будет вопрос, насколько нужен будет центр", – подчеркнул Леонов.

Он отметил, что сейчас центр в РФ финансирует регионы. При этом война РФ против Украины для многих российских депрессивных регионов стала "первым национальным проектом преодоления бедности", ведь многие россияне получили такие большие деньги за погибших на войне родственников, которых даже не мечтали когда-то заработать.

"Поэтому, к большому сожалению, парадокс в том, что Украина ожидала антивоенных выступлений, а их не произошло. В первую очередь потому, что это большие деньги, которыми заливают пожар. Однако вопрос в том, что эти деньги заканчиваются, потому что в России потратили гораздо больше, чем планировали. Поэтому может так случиться, что на экономические проблемы как раз наложатся социальные, и тогда возможны радикальные сценарии в России. Чего мы, в принципе, им и желаем", – подытожил Леонов

Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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Могут ли в РФ устранить Путина

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля.

Также раньше Жданов назвал сценарий революции в РФ. Глобальные события в стране-агрессоре России произойдут в результате возникновения внезапной и неожиданной ситуации, считает он.

Напомним, журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник ранее объяснил, кто может возглавить мятеж против Путина. По его словам, сейчас в РФ нет такой фигуры, которая могла бы возглавить восстание против Путина. Такую фигуру должны "вырастить" люди, которые против главы Кремля, так же, как они в свое время вырастили Пригожина.

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