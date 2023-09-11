Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемах

Наступательные действия будут продолжаться по всем направлениям, но использование бронетехники будет ограничено из-за большого количества ПТРК и дронов в РФ.

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Осенью наступление украинских военных будет идти в основном "на ногах"/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Контрнаступление украинских военных не остановится осенью. Наступательные действия будут продолжаться во всех направлениях, однако защитники Украины столкнутся с серьезными трудностями.

Самой трудной проблемой может стать то, что из-за наличия у россиян большого количества противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и дронов-камикадзе украинским бойцам придется в большей степени наступать "на ногах". Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на форуме Ялтинская европейская стратегия 11 сентября.

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По его словам, изменение погоды и выпадение дождей повлияют на продвижение украинского войска вперед, ведь в холоде и грязи воевать труднее. Но погодные условия не остановят наступление, подчеркнул глава ГУР.

"Давайте посмотрим на прошлую осень. Разве погода остановила прошлой осенью какие-то боевые действия, или с нашей стороны, или со стороны россиян? Нет, не остановила. Так почему вы думаете, что в этом году всё будет по-другому? Нет, не будет", – отметил Буданов.

Боевые действия будут продолжаться, наступательная операция, которая сейчас идет на нескольких направлениях, не остановится, говорит глава ГУР.

"То, что есть тяжести, проблемы с применением техники, прежде всего на колесном ходу – так они и летом есть. Но опять же, здесь другие проблемы – большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами, одноразовыми противотанковыми средствами и дронами камикадзе очень сильно снизила эффективность применения любой противотанковой техники. Поэтому в большинстве наше наступление идет "на ногах", – рассказал Буданов.

Буданов заявил, что контрнаступление осенью не остановится/ скрин

Смотрите видео с заявлением Буданова:

Контрнаступление украинских военных

Напомним, ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работиного и Клещиевки. Вблизи Работиного украинские военные освободили от оккупантов еще 1,5 квадратных километра территории.

В Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили часть Опытного на Донетчине и закрепляются на отвоеванных территориях. Всего за прошедшую неделю защитники Украины освободили от оккупантов 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. В частности, есть успехи в районе Клещиевки и Андреевки.

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