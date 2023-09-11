Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

"Военный оборотень" собирал информацию о тепловых электростанциях столицы Украины и передавал через куратора российскому ФСБ для подготовки дальнейших атак.

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СБУ задержала нацгвардейца-оборотня, помогавшего РФ готовить удары по Киеву/ коллаж: Главред, фото: СБУ, ГСЧС, Минобороны РФ

В Украине задержали еще одного агента российской ФСБ, который помогал стране-агрессору России готовить новые воздушные атаки по объектам критической инфраструктуры украинской столицы. Агентом страны-оккупанта оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии. Российская спецслужба завербовала его дистанционно в январе 2023 года.

"Военного оборотня" задержала Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Для того, чтобы склонить к сотрудничеству контрактника Нацгвардии, российская ФСБ задействовала своего резидента, руководившего агентурной группой. Этим резидентом был бывший военнослужащий Национальной гвардии, который ранее уволился со службы по состоянию здоровья, уехал в одну из европейских стран и начал работать на ФСБ.

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Собирал данные о ТЭЦ в Киеве для подготовки ударов

Резидент из-за границы давал указания своему агенту, который находился в Киеве. По указаниям куратора агент, в частности, собирал данные о местах расположения тепловых электростанций в Киеве, их техническом состоянии и уровне защиты Силами обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из фсб от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности полученной информации", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что, пользуясь полученными от агента данными, российские оккупанты готовили новые воздушные удары по Киеву в период холодов.

"Военного оборотня" задержали "на горячем"

Для того, чтобы задержать вражеского агента, сотрудники СБУ провели многоэтапную спецоперацию. Нацгвардейца задержали во время выполнения им очередного задания, которое он получил от российских спецслужб.

Во время обысков дома у контрактника НГУ в Киеве сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, на которых содержатся доказательства разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора России.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Задержанный агент фсб находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", – отметили в СБУ.

Контрактник из Нацгвардии помогал РФ/ СБУ

Контрактник из Нацгвардии помогал РФ/ СБУ

Контрактник из Нацгвардии помогал РФ/ СБУ

Ранее сообщалось, что была задержана украинка, которая помогала РФ готовить удар по президенту в Николаеве. Женщина передавала российским оккупантам информацию о запланированном визите в Николаевскую область президента Украины Владимира Зеленского, чтобы устроить удар по нему. Стало известно, что она готовила и другие удары.

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске, который произошел 27 июня этого года и унес жизни 13 человек. Корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба ВС РФ.

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