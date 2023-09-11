ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

За неделю защитники Украины освободили от оккупантов 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. В частности, есть успехи в районе Клещиевки и Андреевки.

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Украинские войска освободили часть Опытного/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Украинские военные освободили часть поселка Опытное возле города Авдеевка в Донецкой области. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала Маляр.

Также она рассказала, что в течение прошлой недели украинские войска имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области, и сейчас они закрепляются в тех районах, где продвинулись вперед.

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Кроме этого, защитники Украины имели определенный успех в районе сел Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Там украинские воины вытесняли противника с занимаемых позиций, и там есть определенные продвижения вперед, подчеркнул Маляр.

Она отметила, что за прошедшую неделю удалось освободить от российских оккупантов 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении.

"За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км", – отметила заместитель министра обороны Украины.

Маляр добавила, что за время наступательной кампании под Бахмутом по состоянию на сегодня освобождено уже 49 квадратных километров территории.

Продвижение в Запорожской области

Также на прошлой неделе украинские военные удачно наступали в районе сел Роботино и Вербового в Пологовском районе Запорожской области.

"В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Работиного и западнее Вербового", – сказала Маляр и добавила, что защитники Украины закрепляются в этих районах.

Война в Украине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов, рассказал о сверхтяжелых боях возле Работино на Запорожье. Вместе с собратьями Сенцов взял очередную вершину на Запорожском направлении. Однако среди его товарищей есть погибшие и много раненых.

Напомним, ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работино и Клещиевки. Вблизи Работино украинские военные освободили от оккупантов еще 1,5 квадратных километра территории.

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