ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успехов на Левобережье Херсонской области, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.
Вместе с тем представитель Сил обороны Юга обратила внимание на то, что на сегодня необходимо соблюдать информационную тишину.
"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий требует все-таки информационной тишины. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно сообщим", - заявила она.
В то же время Гуменюк добавила, что опасность на Левобережье Херсонской области существует и для гражданского населения, которым прикрываются российские оккупанты.
Ранее сообщалось, что ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов. Украинские войска продолжили наступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.
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