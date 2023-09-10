ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

Развитие событий требует информационной тишины, подчеркнула Наталья Гуменюк.

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ВСУ закрепляются на Левобережье / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успехов на Левобережье Херсонской области, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем представитель Сил обороны Юга обратила внимание на то, что на сегодня необходимо соблюдать информационную тишину.

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"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий требует все-таки информационной тишины. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно сообщим", - заявила она.

В то же время Гуменюк добавила, что опасность на Левобережье Херсонской области существует и для гражданского населения, которым прикрываются российские оккупанты.

Ранее сообщалось, что ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов. Украинские войска продолжили наступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.

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