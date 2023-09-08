ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов – ISW

Украинские войска продолжили наступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

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ВСУ идут вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают прорывать российские оборонительные линии в Запорожской области.

Украинские защитники продвигаются вперед вблизи Работиного и Вербового, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении подчеркивается, что 7 сентября украинские войска продолжали наступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Такая информация озвучивалась российскими источниками.

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Уточняется, что ВСУ атаковали российские позиции вблизи Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), где действуют подразделения российской 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот).

В свою очередь оккупанты РФ попытались атаковать в районе границы Донецко-Запорожской области 7 сентября, а в Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Пречистовки (18 км юго-западнее Великой Новоселки).

Продвижение ВСУ на юге

Американские военные аналитики подчеркивают, что 7 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Это подтверждают геолокационные снимки в районе Орехова.

Такую же информацию подтверждали и российские военные блогеры. По их данным, ВСУ временно продвинулись к северо-западной окраине.

По их данным, оккупанты РФ якобы оттеснили украинские войска от северо-западных окрестностей Вербового, однако в ISW считают, что украинские силы удерживают позиции достаточно близко к северо-западным окрестностям Вербового.

Также приводится заявление спикера Таврической группировки войск Украины Александра Штупуна о том, что 6 сентября украинские войска продвинулись к югу от Работиного и к западу от Вербового. Российские источники утверждали, что российские силы продолжали отражать механизированные украинские наступления на линии Работино-Вербовое.

Также по данным российских военных блогеров, украинские силы возобновили наступательные операции к западу от Орехова на западе Запорожской области и продвинулись 7 сентября, но ISW пока не может подтвердить эти первые сообщения. При этом не исключается, что украинские силы расширили свой контроль вдоль неопределенной части левого (южного) берега реки Янчокрак.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года. После трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление. Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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